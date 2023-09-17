Какой праздник сегодня, 17 сентября

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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Всемирный день безопасности пациентов

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17 сентября в мире отмечается День безопасности пациентов. Он был учрежден на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2019-го. Цель праздника –повысить осведомленность о безопасности пациентов и поощрить общую солидарность действий как профессионального врачебного сообщества, так и самих пациентов, их родственников.

День работников леса

17 сентября в России отмечается День работников леса. Дата празднуется ежегодно в третье воскресенье сентября. Праздник посвящен людям, которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают лесные богатства планеты. День работников леса ведет свою историю еще со времен существования СССР. 13 августа 1966-го был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении данного праздника, а в 1980-м другим указом было подтверждено его празднование в третье воскресенье первого осеннего месяца.

День народного единства в Беларуси

17 сентября в Беларуси отмечается День народного единства. Праздник был учрежден 7 июня 2021 года указом президента Александра Лукашенко. Дата приурочена к годовщине польского похода Красной армии, начавшегося 17 сентября 1939 года, по итогам которого Западная Белоруссия была присоединена к Белорусской ССР.

События 17 сентября:

101 год назад (1922 год) в Берлине во дворце кино «Альгамбра» состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма, записанного на пленку. 91 год назад (1932 год) президиум ЦИК СССР издал постановление о создании Литературного института им. А.М. Горького.

80 лет назад (1943 год) в ходе Великой Отечественной войны войска Брянского фронта при поддержке партизанских соединений освободили Брянск.

50 лет назад (1973 год) в СССР в широкий прокат вышел фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

5 лет назад (2018 год) в России была учреждена медаль «За отвагу на пожаре».

Кто родился 17 сентября:

Американский писатель Кен Кизи (1935 – 2001).

Актер и режиссер, народный артист РСФСР Владимир Меньшов (1939 – 2021).

Российский хоккеист, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин (1985).