Какой праздник сегодня, 17 сентября
«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.
Всемирный день безопасности пациентов
17 сентября в мире отмечается День безопасности пациентов. Он был учрежден на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2019-го. Цель праздника –повысить осведомленность о безопасности пациентов и поощрить общую солидарность действий как профессионального врачебного сообщества, так и самих пациентов, их родственников.
День работников леса
17 сентября в России отмечается День работников леса. Дата празднуется ежегодно в третье воскресенье сентября. Праздник посвящен людям, которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают лесные богатства планеты. День работников леса ведет свою историю еще со времен существования СССР. 13 августа 1966-го был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении данного праздника, а в 1980-м другим указом было подтверждено его празднование в третье воскресенье первого осеннего месяца.
День народного единства в Беларуси
17 сентября в Беларуси отмечается День народного единства. Праздник был учрежден 7 июня 2021 года указом президента Александра Лукашенко. Дата приурочена к годовщине польского похода Красной армии, начавшегося 17 сентября 1939 года, по итогам которого Западная Белоруссия была присоединена к Белорусской ССР.
События 17 сентября:
101 год назад (1922 год) в Берлине во дворце кино «Альгамбра» состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма, записанного на пленку. 91 год назад (1932 год) президиум ЦИК СССР издал постановление о создании Литературного института им. А.М. Горького.
80 лет назад (1943 год) в ходе Великой Отечественной войны войска Брянского фронта при поддержке партизанских соединений освободили Брянск.
50 лет назад (1973 год) в СССР в широкий прокат вышел фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».
5 лет назад (2018 год) в России была учреждена медаль «За отвагу на пожаре».
Кто родился 17 сентября:
Американский писатель Кен Кизи (1935 – 2001).
Актер и режиссер, народный артист РСФСР Владимир Меньшов (1939 – 2021).
Российский хоккеист, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин (1985).
Ученый, пионер космонавтики Константин Циолковский (1857 – 1935).