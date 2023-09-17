Реальная история пса Хатико и других верных собак

Примеры верности питомцев есть в разных уголках мира.

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В Ялте в августе умер пёс по кличке Мухтар, который 12 лет ждал возвращения своего хозяина. Собака ежедневно приходила на набережную и с грустью смотрела на море. Владельцем овчарки Мухтара был сотрудник МЧС, трагически погибший в 2011 году. Собака сильно переживала утрату и каждый день «заступала на пост» в надежде снова увидеть любимого хозяина.

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Все попытки неравнодушных забрать пса домой не увенчались успехом. Мухтар даже в первые месяцы отказывался от еды. Пёс стал своего рода негласным символом Ялты, а история о его судьбе облетела весь мир.

Похожих примеров преданности четвероногих множество. Но не обо всех нам известно и сохранилась информация. При этом некоторые истории были очень душещипательными и стали идеями для художественных книг и фильмов. Собрали самые яркие примеры верности собак, чтобы ещё раз обратить внимание на необходимость беречь и любить своих питомцев.

История скайтерьера Бобби из Шотландии

Эта небольшая собака из Эдинбурга стала настоящим символом города. История о верности и искренней любви к хозяину была зафиксирована и записана очевидцами ещё в XIX веке. Как гласят источники, к старому пастуху Джону Грею в 1850 году прибился пёс породы скайтерьер. Собака привязалась к хозяину и ни на шаг не отходила от него. Джон назвал пса Бобби. Любимец помогал пасти овечьи стада, ходил вместе с владельцем в церковь и ездил в город на рынок.

Через восемь лет долгой дружбы старый пастух умер. Собака, которую отправили на ферму, сбежала оттуда и нашла могилу своего хозяина на кладбище Грейфрайерс. Бобби поселился там. Каждый день можно было увидеть пса рядом с могилой своего хозяина. Прожил Бобби в Грейфрайерсе 14 лет. После смерти собаки тронутые его преданностью жители Эдинбурга собрали средства и установили памятник маленькому скайтерьеру. Постамент до сих пор можно увидеть при входе на кладбище.

История овчарки Пальмы из московского аэропорта «Внуково»

Собака стала героем журналистских репортажей, документального и художественного фильма. О ней говорили по всей России, а тысячи неравнодушных хотели забрать домой. Овчарка по имени Пальма была оставлена на взлётной полосе аэропорта Внуково в 1976 году. Она следила за взлётами и прилётами самолётов Ил-18. Как отмечали очевидцы, Пальма точно определяла модификации летательных аппаратов.

Большую огласку истории с овчаркой на взлётной полосе придал журналист Юрий Рост. Он в своём очерке рассказал о необычной собаке, отказывавшейся покидать аэропорт в течение двух месяцев, вероятно, ожидавшей своего хозяина. Как удалось выяснить после, Пальму не пустили на борт самолёта Ил-18 из-за отсутствия справки о здоровье от ветеринара. Хозяину пришлось оставить собаку на взлётной полосе.

Пальма не шла к сотрудникам аэропорта и убегала от них. Приручить, войти в доверие удалось лишь правнучке писателя Ивана Котляревского. Она провела рядом с Пальмой полтора месяца, прежде чем удалось увезти её из аэропорта.

История немецкой овчарки Капитан из Аргентины

Пёс по кличке Капитан в течение шести лет приходил на могилу своего хозяина и жалобно скулил в надежде снова увидеть его. Собаку семья аргентинца Мигеля Гузмана приобрела в качестве подарка 13-летнему сыну в 2005 году. Через год отец семейства умер, а любимец убежал из дома.

Нашли Капитана через неделю на могиле владельца. Пёс с опущенной головой лежал возле памятника. С тех пор собаку каждый день можно было увидеть на кладбище города Вилья Карлос Пас. Капитан лишь иногда уходил домой провести время со своей семьёй.

История Найды из Комсомольска-на-Амуре

Ещё один пример российского Хатико остался в памяти очевидцев из города в Хабаровском крае. Беспородная собака Найда в течение 12 лет приходила к месту, где был насмерть сбит машиной её хозяин. В момент аварии собака была рядом с владельцем, но смогла выжить. Однако после трагедии Найда не хотела покидать тротуар, где случилось несчастье.

Найду пытались забрать домой неравнодушные жители города, но она наотрез отказывалась уходить с того места, где в последний раз была рядом с хозяином. Волонтёры построили будку собаке и приносили ей еду. Жизнь Найды оборвалась также трагически. В 2017 году собаку сбила машина. Жители Комсомольска-на-Амуре выступили с предложением установить памятник преданному и верному животному.

История немецкой овчарки Томми из Италии

В 2018 году пёс по кличке Томми прибежал на службу в церковь, где проходила панихида по его умершей хозяйке. Собака забежала внутрь храма и терпеливо ждала возвращения владелицы. Семилетняя немецкая овчарка принадлежала 57-летней Марии Маргарите Локи. Их дружба завязалась после того, как женщина нашла Томми, брошенного прежними владельцами в поле. «Мария Маргарита была волонтёром и часто спасала бездомных животных. Но именно этого пса любила больше всех остальных, часто брала его с собой в церковь», — делились воспоминаниями друзья женщины.