Чем закончилось противостояние кроманьонцев с неандертальцами

Неандертальцы, известные как тупиковая ветвь человечества, оказались в своем плачевном положении по разным версиям.

© Русская семерка

Одна из них говорит о том, что они не смогли справиться с конкуренцией со стороны кроманьонцев, в то время как другая версия утверждает, что они стали жертвами геноцида.

Видео дня

Совсем как человек

Согласно исследованиям профессора Сванте Паабо, современный человек, появившийся около 30 тысяч лет назад, не так уж и далеко отошел от неандертальца. Геномы человека и неандертальца сходны на 99,5-99,9%, что может быть результатом параллельного развития или даже скрещивания двух видов.

Неандерталец обладал примитивным речевым аппаратом, умел разводить огонь, изготавливать орудия труда и обрабатывать шкуры животных. Он также проявлял чувство общности, сострадания и уважения к старшим. Это подтверждается находкой черепа пожилого неандертальца, у которого полностью отсутствовали зубы. Он смог выжить только благодаря тому, что кто-то из его близких пережевывал пищу для него.

Неандертальцы редко доживали до 45 лет из-за болезней, таких как рахит и ревматизм, а также из-за полученных на охоте или в битвах с конкурентами травм и ранений. Однако это не объясняет быстрое исчезновение неандертальцев с исторической сцены, что порождает множество гипотез.

Пути разошлись

Еще в начале XX века чешский антрополог Алеш Грдличка предположил, что неандертальцы, по крайней мере какая-то их часть, являются предками современных людей. Правда, эволюционировать смогли только некоторые популяции, остальные в результате естественного отбора были вытеснены более совершенными и приспособленными к жизни особями. Впрочем, отсутствие промежуточных антропологических форм между Хомо сапиенсом и палеоантропом заставило ученых усомниться в справедливости этой теории.

В 1997 году группа генетиков из Мюнхенского университета, изучив останки первого неандертальца, найденного в 1856 году недалеко от Дюссельдорфа, подтвердила, что этот образец имеет с современным человеком общего предка, который жил около полумиллиона лет назад. Однако примерно через 300–400 тысяч лет пути этих двух видов начали расходиться.

Исследователи из университета в Цюрихе Кристоф Цолликофер и Марисия Понсе сравнили черепа примерно двухлетних неандертальца и кроманьонца и установили, что черепные кости детей формировались совершенно по-разному, к чему привела цепочка генетических мутаций. Тем не менее в течение какого-то времени кроманьонцы и неандертальцы жили бог о бок, пока последние 35-40 тысяч лет назад полностью не исчезли с лица Земли.

И зубами, и копьями

Установлено, что основу рациона неандертальцев составляло мясо, преимущественно буйвола и мамонта. Но не только. Относительно давно сотрудники Национального центра научных исследований в Париже под руководством Фернандо Роцци нашли на стоянке неандертальцев кости кроманьонцев, а позднее уже рядом с жилищами кроманьонцев были обнаружены костные останки неандертальцев. О каннибализме ясно свидетельствовали следы зубов на костях, а также характерные разломы костей.

Кроме того, из могильников кроманьонцев палеонтологи выкопали ожерелья из зубов неандертальцев. Ученые также предположили, что кроманьонцы в хозяйственных нуждах использовали черепа и внутренние органы неандертальцев. На взгляд Фернандо Роцци, конец века неандертальцев был плачевен: войну каннибалов они проиграли.[С-BLOCK]

Судя по археологическим находкам, кроманьонцы не только ели своих межвидовых конкурентов, но и истребляли их. Например, на девятом ребре неандертальца, останки которого специалисты обнаружили в Ираке, можно наблюдать четкий след от удара острым оружием. Антрополог Стивен Черчилль из Университета Дьюка (США) провел подобие криминалистического расследования и установил, что «иракский палеоантроп» был убит брошенным легким копьем, которым пользовались только кроманьонцы. По мнению ученого, это является убедительным доказательством межрасового конфликта.

Еще в начале XX века возле хорватского селения Крапина были найдены фрагменты костей приблизительно 900 древних людей, предположительно принадлежащих как неандертальцам, так и кроманьонцам. Немецкий антрополог Герман Клаача сделал вывод, что «здесь произошла битва за овладение пещерой».

Малой кровью

Существуют и не столь кровавые версии гибели неандертальского рода. Биолог Маркус Фельдман, к примеру, полагает, что итоговую победу кроманьонцев над неандертальцами обеспечило не столько оружие, сколько общее культурное превосходство первых, при котором даже малая популяция может вытеснить конкурентов, имеющих численный перевес.

А вот по расчетам британского археолога Пола Мелларса на одного неандертальца в Европе приходились не менее 10 кроманьонцев, что и предопределило исход борьбы между видами. Ученый говорит, что неандертальцы без всякого геноцида просто взяли и растворились в среде успевших адаптироваться в холодной Европе мигрантов с юга.