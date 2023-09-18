Мужчина купил лотерейный билет и выиграл почти два миллиона

Житель Челябинской области выиграл почти два миллиона в лотерею. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото» , за выигрышный билет он заплатил 60 рублей.

«В государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран приз в размере 1 756 584 рублей. Крупно повезло участнику из Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

Там отметили, что участник еще не обратился в лотерейный центр, чтобы забрать приз. Счастливый билет он приобрел через мобильное приложение, заплатив за него 60 рублей.