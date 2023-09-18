Мужчина купил лотерейный билет и выиграл почти два миллиона

Житель Челябинской области выиграл почти два миллиона в лотерею. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», за выигрышный билет он заплатил 60 рублей.
«В государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран приз в размере 1 756 584 рублей. Крупно повезло участнику из Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».
Там отметили, что участник еще не обратился в лотерейный центр, чтобы забрать приз. Счастливый билет он приобрел через мобильное приложение, заплатив за него 60 рублей.
«Удачными для победителя оказались числа 35, 27, 36, 16, 11. Неугаданным осталось число 4 во втором поле билета», — рассказали в пресс-службе.