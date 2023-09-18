День 18 сентября в истории

Чем примечательна эта дата.

© Кадр из фильма "Человек в железной маске"

Международный день равной оплаты труда

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 18 декабря 2019 года.

В 1951 году Международная организация труда приняла Конвенцию о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд. Несмотря на это, во всем мире и сегодня женщины получают меньше, чем мужчины. Гендерный разрыв в оплате труда в мире составляет 20-30%.

Всемирный день мониторинга воды

Этот экологический праздник был учрежден по инициативе американского Фонда чистой воды в 2003 году.

Первоначально он отмечался 18 октября в честь даты принятия конгрессом США в 1972 году «Акта о чистой воде». С ростом популярности праздника его перенесли на месяц раньше, чтобы в нем могли принять участие те страны, на территории которых вода в водоемах в это время года уже замерзает.

325 лет назад (1698) в Бастилию был переведен человек, чье лицо скрывала «железная маска»

Узника доставили в парижскую тюрьму в темном портшезе (легкое переносное кресло, в котором можно сидеть полулежа) и заключили в один из самых глухих казематов Бастилии.

Разговаривать с ним было строжайше запрещено. Тюремное начальство знало о новом заключенном лишь то, что он прибыл с острова Сен-Маргерит, а до этого содержался в крепости Пиньероль.

Спустя пять лет узник умер и был похоронен на тюремном кладбище под именем Марчиали. Его личные вещи сожгли, а в одиночной камере, где содержался «Человек в железной маске», разобрали стены и полы, чтобы там не осталось никаких надписей или замурованных записок. Постепенно о загадочном узнике забыли.

В 1789 году во время Великой французской революции, когда была взята Бастилия, были раскрыты многие тайны этой страшной тюрьмы, но загадка «Человека в железной маске» оставалась неразгаданной. Все листы из тюремной книги, относившиеся к узнику, были уничтожены.