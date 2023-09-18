Почему Ельцин разогнал Верховный Совет

Тридцать лет назад, 21 сентября 1993 года, в нашей стране произошёл государственный переворот. Указом президента Бориса Ельцина был распущен парламент в лице Верховного Совета Российской Федерации. Это привело к сильному политическому кризису, результатом которого стал расстрел парламента из танков и гибель десятков его защитников… Споры по этому поводу идут до сих пор. Я же всегда считал и считаю главным виновником трагедии президента Ельцина!

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Прежде всего потому, что этот человек обладал просто неуёмной жаждой власти. Наверное, лучше всего Бориса Ельцина охарактеризовал французский социолог, видный специалист по России Жак Сапир, который дал меткую оценку последним правителям нашей страны:

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«Горбачёв был намного образованней Ельцина, он был более искушённым во внешнеполитических вопросах. Путин, имеющий опыт в разведслужбах, владеет искусством анализа, глубоким знанием международных и национальных вопросов. Ельцин же был провинциальным бюрократом, он мог выдвигать инициативы без детального понимания проблемы. Он был уверен, что всё покупается, всё продаётся, всё поддаётся контролю с помощью грубого давления».

То есть Ельцин, как не очень далёкий, но очень настырный выходец из народных низов, любил власть с большой буквы. А такая любовь к власти ради самой власти, помноженная на отсутствие должной культуры и невежество, просто не могла не наложить своего тяжёлого отпечатка на историю России 90 х годов…

Ни красный, ни белый

Очевидно, что Ельцин не был ни настоящим демократом, ни настоящим коммунистом. В 1981 году на очередном съезде КПСС он, будучи первым секретарём Свердловского обкома партии, пел льстивые дифирамбы как родному ЦК, так и лично «дорогому Леониду Ильичу Брежневу». А в середине 80 х годов, не поладив с партийной верхушкой, быстренько сориентировался в бурных событиях перестройки и стал вождём либерально-демократической оппозиции. Под её знамёнами он прорвался на пост президента России.

Но тогда Российская Федерация входила в состав единого Советского Союза. Как же добиться на новой должности полной власти? Правильно – разрушить верхнюю надстройку в виде союзных органов власти. Что Ельцин и проделал в Беловежской пуще в декабре 1991 года.

Сегодня уже точно установлено – инициатива развала Советского Союза исходила именно от Ельцина, а представители Украины и Белоруссии лишь завизировали тот документ, который подготовил им глава российского государства. При этом Ельцина ничуть не волновало то обстоятельство, что рушатся единые экономические и культурные связи, веками связывавшие разные народы, что за бортом нового российского государства оказались 25 миллионов наших русских соотечественников…

Он и дальше крепко держался за власть, жёстко подавляя тех, кто с ним конкурировал. Особенно в этом плане ему был ненавистен Верховный Совет, который по советской Конституции имел не меньше прав, чем глава государства. Но даже не это было главным – главным было то, что российский парламент решительно протестовал против либерально-рыночных реформ, которые затеял Ельцин. Потому что их главными результатами стали стремительное ухудшение жизни людей и полный развал бывшей когда-то советской экономики…

Как известно, в самом начале 1992 года, то есть сразу после развала СССР, опекаемое Ельциным российское правительство Егора Гайдара отпустило цены – якобы чтобы ликвидировать товарный дефицит. При этом было обещано, что цены поднимутся не более чем в 3 – 3,5 раза. Но на самом деле они взлетели более чем в 50 раз! Вот что пишет по этому поводу исследователь Александр Островский:

«Российское правительство собиралось осуществить не переход к свободным ценам, а их искусственное повышение. Простым росчерком пера планировалось обесценить накопления предприятий и сбережения населения, ликвидировать огромный внутренний долг, резко снизить реальную заработную плату, а также расходы на пенсии, стипендии, пособия и т.д., иными словами в несколько раз удешевить наш труд, увеличить степень эксплуатации трудящегося человека».

В итоге к началу 1993 года, как отмечают специалисты, уровень жизни основной части населения страны понизился более чем в три раза, скатившись к уровню… дореволюционного 1913 года!Что же касается экономики, то здесь Гайдар совершил самую настоящую диверсию – были отменены все без исключения ограничения на ввоз в Россию импортных товаров. В частности, по налоговым сборам установили нулевой импортный тариф (то есть ввезти в страну можно было что угодно и в каких угодно количествах, не заботясь о таможенных выплатах). Это обернулось крахом для отечественного производителя, который в силу разных обстоятельств зачастую просто не мог конкурировать с иностранцами.

Ситуацию усугубляло и то, что многие предприятия, особенно ВПК, были оставлены без правительственных выплат и дотаций. Это вылилось в закрытие заводов и фабрик, в массовую безработицу. Одновременно руководитель Госкомимущества Анатолий Чубайс начал процесс тотальной приватизации государственной собственности, которая в условиях наступившего кризиса уходила за бесценок – уникальные предприятия и целые морские порты передавались в частные руки, порой по цене… одного автомобиля.

Примечательно, что разрешения на такую сплошную приватизацию Чубайсу никто не давал – в начале 1992 года Верховный Совет исключил из планов приватизации стратегические и оборонные предприятия, системы энергетики и связи, нефтяную и газовую отрасли. То есть намечалось прежде всего приватизировать торговлю и лёгкую промышленность, но Чубайс с одобрения Ельцина замахнулся на всю российскую экономику…

Понятно, что Верховный Совет не мог равнодушно наблюдать за происходящим в России. Мало того, согласно действующим тогда законам, любой шаг по реформированию страны президент должен был обязательно согласовывать с парламентом – ибо по советской Конституции высшую власть в России осуществлял Съезд народных депутатов (и его постоянно действующий орган Верховный Совет), а президент являлся лишь исполнителем этой власти. На деле Ельцин при принятии решений всё меньше и меньше обращался к депутатам…

Кто в доме хозяин?

Примерно с середины 1992 года со стороны депутатов начала раздаваться справедливая критика в адрес исполнительной власти. Эта критика касалась как законодательного самовольства президента и его окружения, так и общего ухудшения положения в стране. Депутаты стали отзывать то одно ельцинское полномочие на ведение «реформ», то другое.

А в ноябре 1992 года разразился грандиозный скандал. Ряд депутатов опубликовали в газете «Советская Россия» большую статью под названием «Агенты влияния». В статье прямо говорилось, что все шаги ельцинского окружения в экономике – падение жизненного уровня населения, спад промышленности, бесконтрольное открытие границ для иностранных товаров, тотальная приватизация – делаются исключительно в интересах Запада и в ущерб самой России.

Эти утверждения подкреплялись рядом интересных фактов. Так, оказалось, что почти все российские министерства с 1991-го по 1993 годы были буквально напичканы иностранными советниками – более 1500 человек из самых разных западных организаций! Например, политические консультации высших эшелонов власти осуществлял американский «Институт Крибла». По вопросам финансов «советы» давали специалисты из западных банков «Лазар Фрер энд Си» и «Варбург ЛТД». А вот чубайсовские приватизационные проекты курировали спецы из «Международного валютного фонда» (МВФ) и американского «Института международного развития»…

Эта публикация буквально взбудоражила Верховный Совет. В результате на VII съезде народных депутатов, состоявшемся в декабре 1992 года, Гайдар был снят с должности исполняющего обязанности председателя правительства России, а на его место Ельцин был вынужден назначить Виктора Черномырдина. С этого момента президент взял курс на политическую конфронтацию с Верховным Советом…

Эта конфронтация, надо сказать, всячески подогревалась западными странами, увидевших в патриотических шагах Верховного Совета угрозу своему влиянию в России. Уже осенью 1992 года в высших правящих кругах США стали раздаваться требования о необходимости установления в России более твёрдой президентской власти. Данная тема стала центральной во время неформальной встречи Ельцина и бывшего президента США Ричарда Никсона, прилетевшего в Москву в феврале 93-го года со специальным посланием президента Билла Клинтона. По возвращении домой Никсон рекомендовал Клинтону встать на сторону Ельцина и всячески поддержать его в борьбе с «прокоммунистическим Верховным Советом». Поддержать в том числе и через изменение основного российского закона…

Друг Билл благословил

Любопытно, но к тому времени ельцинское окружение уже подготовило черновой проект варианта новой Конституции. Готовил этот проект советник Бориса Ельцина Сергей Шахрай – говорят, что именно ему пришла в голову идея взять за основу царский «Свод законов Российской империи», особенно в части властных полномочий главы государства. И действительно, согласно новому основному закону «права» президента мало отличались от абсолютизма государя-императора. Но это обстоятельство нисколько не смутило лидеров западных демократий! Ещё бы, ведь для них были главнее «ельцинские демократические реформы», а не сомнительная цена их достижений – причём как для обедневшего российского народа, так и для развития институтов гражданского общества…

Помимо США, наш президент также обратился за помощью и к другим лидерам стран «большой семёрки». Они все дружно заверили Бориса Николаевича в готовности поддержать любые силовые акции против парламента. После этого Ельцин буквально расправил крылья! Быстро возник вариант силового разгона Верховного Совета и принятия новой, практически монархической Конституции.

В конце апреля 1993 года – якобы в рамках демократических процессов – было созвано так называемое «Конституционное совещание», которое должно было подготовить принятие нового основного закона. В члены «совещания» провели исключительно сторонников Ельцина. Не удивительно, что пришедшему на это собрание спикеру Верховного Совета Руслану Хасбулатову устроили настоящую обструкцию, не дав ему слова. А одного из депутатов, который стал возмущаться таким грубым поведением ельцинистов, охранники грубо выбросили из зала. Когда же генеральный прокурор Валентин Степанков напомнил охранникам о «депутатской неприкосновенности», то и его охрана буквально отшвырнула в сторону (!). Всё это безобразие тогда демонстрировалось в прямом телевизионном эфире!

Летом 1993 года новая Конституция была полностью подготовлена. Понимая, что Верховный Совет никогда не пойдёт на её принятие, Ельцин принялся активно готовиться к его разгону, заручившись поддержкой глав силовых ведомств России. А 7 августа Россию посетил директор ЦРУ Джеймс Вулси. После чего Ельцин срочно собрал свой Президентский совет, где сообщил собравшимся, что директор ЦРУ высказал ему опасения судьбами приватизации в России, которой угрожает Верховный Совет. Поэтому, заявил президент, он намерен в сентябре перейти в решительное политическое наступление на парламент.

Не удивительно, что в канун опубликования президентского указа о роспуске Верховного Совета Ельцин совершил деяние, которое можно считать предательством с точки зрения национальной безопасности и суверенитета Российской Федерации. Перед тем как выпустить своё телеобращение к народу, он распорядился вручить текст проекта своего указа американскому послу Томасу Пикерингу. Об этом Пикеринг немедленно уведомил Клинтона, который сразу же позвонил Ельцину и с восторгом приветствовал это решение…