Рождество пресвятой Богородицы: дата, история и традиции праздника

Рождество пресвятой Богородицы считается первым великим праздником после Новолетия и отмечается 21 сентября каждый год, и 2023 не стал исключением. По церковному календарю новый год начинается первого сентября, и в череде праздников Рождество пресвятой Богородицы идет первым из двунадесятых, всего которых двенадцать. Раньше это было всеобщим правилом, но Петр I решил перенести празднование нового года на 1 января, и сейчас 1 сентября год начинается в церкви и учебных заведениях.

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«Рамблер» рассказывает, как появился праздник Рождества пресвятой Богородицы и какие традиции с ним связаны.

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Когда начали отмечать Рождество пресвятой Богородицы

Считается, что первый храм в честь Рождества пресвятой Богородицы был построен еще в четвертом веке по приказу равноапостольной царицы Елены в Иерусалиме. Но отмечать праздник начали значительно позже – не раньше пятого-шестого веков. Интересно, что этот день совпадает с днем осеннего равноденствия. Обычно к этому времени был убран весь урожай, поэтому даже в языческие времена это был праздничный день. И если православные христиане молились Богородице, благодарили за урожай и просили о помощи, то язычники благодарили саму землю, считая ее матерью.

История Рождества пресвятой Богородицы

В канонических Евангелиях о рождении и жизни Марии вне связи с Иисусом Христом упоминаний нет, однако такие сведения есть в апокрифических текстах, например, Евангелии Иакова, датированном вторым веком.

Согласно преданию, отец пресвятой Богородицы Иоаким был довольно состоятельным человеком, а его род восходил к царю Давиду. Однако детей у него не было, это не только считалось большим несчастьем, но и порицалось обществом. Однажды священник не разрешил Иоакиму принести жертву в храме. После этого он на сорок дней удалился в пустыню молиться и поститься, а жена его Анна молилась дома. Обоим супругам явился ангел, который возвестил о том, что у них вскоре родится дочь, назвать которую нужно Марией, а затем отдать на воспитание в храм.

Через девять месяцев в их семье родилась девочка, ее назвали Марией, а в три года привели в храм.

Сейчас в Иерусалиме есть церковь Рождества Божией Матери, которая располагается на территории православного монастыря святой Анны. Под храмом есть пещера, которая считается частью бывшего дома Анны и Иакова.

Giotto di Bondone

Как принято отмечать Рождество пресвятой Богородицы

Этот праздник приходится в период, когда нет постов. А значит накануне можно есть все, что угодно. Однако есть ограничения, если 21 сентября выпадает на среду или пятницу – в эти дни не разрешается употребление мяса, молока и молочных продуктов.

В церкви отмечать праздник начинают накануне, 20 сентября вечером начинается праздничное богослужение, которое продолжается до утра 21 сентября и переходит в утреннюю литургию. А следующие четыре дня считаются попразднством, в эти дни в церкви также возносят молитвы Богородице.

Если нет возможности в эти дни присутствовать на службе, значит нужно найти время зайти в церковь хотя бы на несколько минут.

Приметы, связанные с Рождеством Богородицы

В народе этот праздник называли Малой Пречистой, а ближайшие дни – госпожинки и спожинки. К этому времени заканчивали уборку урожая, а значит наступала пора радоваться, отдыхать и играть свадьбы. Деву Марию в молитвах просили о заступничестве, благодарили за урожай и молились о будущем.

С Рождеством Богородицы связаны погодные приметы: