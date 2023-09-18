Незнакомец поселился в доме супругов и попытался продать его

В США незнакомый мужчина незаконно проник в дом супружеской пары, сделал в нем ремонт и попытался его продать. Об этом сообщает WBRZ-TV.

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Супруги Кристен и Ричард Крейвен в 2022 году получили дом в городе Батон-Руж, штат Луизиана, в наследство от родителей. Пара планировала заняться ремонтом и продажей здания в будущем. Супруги не заходили в пустующий дом в течение нескольких месяцев, но в апреле 2022 года, проезжая мимо на машине, обнаружили рядом со зданием большой мусорный бак. Вскоре муж и жена выяснили, что в их доме живет сквоттер — человек, самовольно поселившийся на незанятой территории. Им оказался некто Джозеф Герин.

За несколько месяцев незнакомец успел изготовить фиктивные документы, подтверждающие, что он якобы является владельцем здания, а также сменить в нем замки. Вместе с другими сквоттерами он сделал в доме некачественный ремонт и принес туда свою мебель. Кроме того, Герин попытался продать здание за 225 тысяч долларов.

«Он пробрался туда, увидел, что дом пуст, и решил продать его за наличные. И ему это почти удалось», — рассказывает Ричард.

Пара обратилась в полицию, и вскоре Герина арестовали за незаконное проникновение, а позже отпустили под залог. По словам Ричарда и Кристен, после освобождения мужчина вновь взялся за старое. Супруги рассказали, что сосед видел Герина вместе с компанией в их доме. В настоящее время пара снова пытается выгнать незнакомца из дома. «Я не позволю преступнику ворваться в дом и взять ситуацию под свой контроль», — утверждает Ричард.