День 19 сентября в истории

Чем примечательна эта дата.

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День оружейника

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Профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса, создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей оружейного дела и изучением традиций русского оружия. Он был установлен указом Президента РФ от 3 декабря 2011 года по инициативе конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова и Союза российских оружейников.

19 сентября выбрано потому, что в этот день Православная церковь отмечает день памяти архангела Михаила, который в Ижевске с XIX века почитается как покровитель оружейников. Также к сентябрю 1508 года относится первое дошедшее до нас летописное упоминание звания оружничего, в обязанности которого входило хранение великокняжеского вооружения, закупка и организация производства оружия, а также распределение его в полки.

День рождения «смайлика»

19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона в городе Питтсбурге (США) Скотт Фалман в письме к своим коллегам впервые предложил использовать пиктограмму из символов :-), для обозначения «улыбки» в компьютерном тексте. Скотт Фалман также предложил пиктограмму :-(, которая бы обозначала особо важные части в текстах сообщений (сегодня ее используют, чтобы сообщить о своем плохом настроении).

Вот уже больше 40 лет «смайлик» — это неизменный атрибут электронного общения. А в 2007 году в честь его дня рождения Университет Карнеги-Меллон при поддержке интернет-компании Yahoo! учредил награду Smiley Award. Она вручается «за выдающиеся нововведения, которые позволят усовершенствовать общение с помощью компьютерной техники».

80 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны началась партизанская операция «Концерт»

Она продлилась до конца октября 1943 года. За это время 193 партизанских формирования Белоруссии, Прибалтики, Карелии, Крыма, Ленинградской, Калининской, Смоленской и Орловской областей общей численностью 120 615 человек подорвали свыше 148 500 рельсов. Одновременно с подрывом железнодорожного полотна партизаны пускали под откос вражеские эшелоны, разрушали мосты и железнодорожные станции. В результате действий партизан пропускная способность железных дорог снизилась на 35-40%, что отрицательно сказалось на перегруппировке фашистских войск и оказало большую помощь наступающей Красной армии.

135 лет назад (1888) в Бельгии на курорте Спа прошел первый в истории конкурс красоты

В нем приняли участие 350 девушек, из которых выбрали 21 финалистку. По информации из газет того времени, конкурс проходил довольно скромно. «Участницы должны были оставаться неизвестными широкой публике, жили в отдельном доме, доступ в который был закрыт для посторонних, а на соревнования они доставлялись в закрытом экипаже». Все мужчины, присутствовавшие на конкурсе, были одеты во фраки, а женщины - в длинные платья.