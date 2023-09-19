Россиянин пошел на свидание с американкой, не выдержал грубости и сбежал

Российская тревел-блогерша пообщалась со знакомым, который рассказал ей, что пошел на свидание с американкой, не выдержал ее грубости и сбежал. Его впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметила, что ее друг пригласил иностранку на встречу сразу после знакомства, так как был впечатлен ее красотой. В начале встречи он сделал ей комплимент, однако не ожидал, что та разозлится.

«Влад, я не люблю, когда мне делают комплименты о внешности и тем более говорят о фигуре — это некрасивый жест с твоей стороны. Ты ведь меня еще совсем не знаешь как человека и как личность, а уже начинаешь оценивать?» — возмутилась девушка. Она также заявила, что женщин нужно оценивать по интеллекту, а не внешности.

Россиянин обратил внимание на разницу в культуре и попросил прощения за свое поведение. В ответ девушка стала критиковать семейные ценности российских женщин, утверждая, что они ни к чему не стремятся. Мужчина попытался объяснить американке, что семья имеет важное значение для его соотечественников, и спросил, не собирается ли она сама заводить ребенка.

«Что за глупости ты говоришь! Ты сейчас шутишь или серьезно? О каком замужестве и детях может идти речь, если мне всего 28 лет, я еще только начинаю строить карьеру. Минимум лет пять-семь потребуется, а там посмотрим», — заявила девушка.

После этого иностранка стала задавать своему партнеру разные вопросы, касающиеся прошлых отношений и интимной жизни. Не выдержав, мужчина отправился в туалет и больше не вернулся.