«Прокачка памяти»: самые эффективные способы

Владение информацией является ключом к владению миром, а для этого необходима хорошая память. Как же запомнить адреса, пароли, явки, дни рождения и номера телефонов? Мы предлагаем эффективные методы для улучшения памяти.

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Создавайте образы

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Одним из самых древних методов мнемотехники является практика создания ассоциаций. Этот метод был формализован в XVI веке благодаря философу Ренессанса Джордано Бруно. В своем трактате "О составлении образов, знаков и идей" он установил связи между миром магических символов (внутренний круг), миром природы (средний круг) и миром искусства (внешний круг). К сожалению, его работы не были оценены, и Джордано стал жертвой инквизиции.

Основной принцип классической мнемотехники прост: когда человек создает связь между несколькими визуальными образами в своем воображении, мозг запоминает эту связь. В дальнейшем достаточно вспомнить один из образов, и память сама воспроизведет остальное.

Развивайте левую руку

Какая связь между левой рукой и памятью? За них отвечает правое полушарие мозга. Еще в 2001 году ученые доказали, что у левшей память лучше, нежели у правшей. Поэтому те, кто не любит засорять голову словами и образами, могут начать с развития левой руки. Чтобы упростить процесс – сделайте его частью своей жизни, например, мойте посуду только левой рукой или перестройте под нее компьютер.

Произносите слова наоборот

Отойдем от классики и обратимся к современным методикам. Чтобы тренировать память в бытовых условиях, ученые советуют читать слова наоборот. Причем, не с вывески, а из головы. Начните с простого. Напишите на бумаге несколько слов, например, «картина», «потолок»,«любовь». А потом, не смотря на записи, прочтите их наоборот. Примитивное, на первый взгляд, упражнение – отличный тренажер для зрительной памяти. Не так уже просто без навыка удержать в воображении слово – «мегаполис», «шахматы». Чтобы добиться успеха, разбейте слова на фрагменты. Например, «шах-ма-ты». Если перед вашим мысленным взором уже зафиксировались три слога, будет не трудно повторить их наоборот: «ы там хаш». Это упражнение отлично развивает память и внимание.

Доверьтесь смартфону

Вопреки всеобщему мнению, напоминания в смартфонах, как и стикеры, не улучшают память, а только портят. Но для современных девайсов есть и специальные приложения, которые помогут вам тренировать ее. Например, программа Ankidroid. Она предназначена для развития памяти методом постоянных повторений. Обучающий принцип прост – Ankidroid показывает вам лицевую сторону карточки, на которой будет записана некая информация. Ключ к содержимому с обратной стороны.

Последовательно перебирая карточки и ассоциируя ключевые данные, вы должны будете вспомнить, что находится на обратной стороне карты. Кстати, основной плюс в том, что вам доступны не только шаблонные карты из интернета, но и те, что создали вы сами.

Вспоминайте, вспоминайте

Из новинок на рынке улучшения памяти – метод, который предлагает еще раз окунуться в прошедший день. Перед сном вспомните, что с вами произошло за прошедшие 12 часов. Постарайтесь не упустить ни одной детали, с какими мыслями вы проснулись, что видели с утра по дороге в офис или университет, о чем думали, с кем встречались, что вам запомнилось – красивое небо, странный человек на остановке, лениво спящая кошка на заборе. Шаг за шагом заново пройдитесь по ушедшему дню.

Повторяйте это упражнение каждый день, и через четыре недели, по словам ученых, вы почувствуете результат. Кстати, это не только улучшит память, но и разовьет воображение и станет отличной профилактикой от бессонницы.

Побольше спите