«Вторая Польская война»: почему Наполеон так называл нападение на Россию

Французский император Наполеон Бонапарт, покоривший практически всю Европу, летом 1812 года выступил с обращением к солдатам. В своей пламенной речи полководец обронил фразу: «Вторая Польская война началась!». Но означала реплика нападение на Россию. Так почему же европейский завоеватель подобрал к предстоящему вторжению именно такой эпитет?

Всего два боя

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Историк Андрей Буровский в своей книге «Наполеон – спаситель России» отмечает, что Бонапарт действительно считал предстоящую войну «Второй Польской», а не «Русской». В ходе беседы с министром иностранных дел Австрии Клеменсом Меттернихом Наполеон заявил, что закончит эту войну в Смоленске и Минске. На тот момент французский император не планировал захватывать всю российскую территорию. Военная кампания должна была изначально состоять только из двух сражений.

Наибольший же интерес у Наполеона вызывала Польша. После Первой Польской войны 1807 года часть территории современной Белоруссии отошла к Австрии и Пруссии и появилось Великое Герцогство Варшавское. Но полководец хотел возродить Великое Княжество Литовское, для чего требовалось разгромить русскую армию.

Не подмажешь – не поедешь

К осуществлению задуманного Бонапарт подошёл основательно. По его приказу были предприняты попытки завязать дружеские отношения с местными жителями. Наполеон поручил также сделать всё возможное, чтобы не допустить грабежей и мародёрства на интересующих его землях.

За соблюдением данного приказа следили строго. Солдат, которые осмеливались его нарушить, сразу расстреливали после формального военно-полевого суда. Офицеры же среди подчинённых проводили разъяснительную работу.