«Вторая Польская война»: почему Наполеон так называл нападение на Россию
Французский император Наполеон Бонапарт, покоривший практически всю Европу, летом 1812 года выступил с обращением к солдатам. В своей пламенной речи полководец обронил фразу: «Вторая Польская война началась!». Но означала реплика нападение на Россию. Так почему же европейский завоеватель подобрал к предстоящему вторжению именно такой эпитет?
Всего два боя
Историк Андрей Буровский в своей книге «Наполеон – спаситель России» отмечает, что Бонапарт действительно считал предстоящую войну «Второй Польской», а не «Русской». В ходе беседы с министром иностранных дел Австрии Клеменсом Меттернихом Наполеон заявил, что закончит эту войну в Смоленске и Минске. На тот момент французский император не планировал захватывать всю российскую территорию. Военная кампания должна была изначально состоять только из двух сражений.
Наибольший же интерес у Наполеона вызывала Польша. После Первой Польской войны 1807 года часть территории современной Белоруссии отошла к Австрии и Пруссии и появилось Великое Герцогство Варшавское. Но полководец хотел возродить Великое Княжество Литовское, для чего требовалось разгромить русскую армию.
Не подмажешь – не поедешь
К осуществлению задуманного Бонапарт подошёл основательно. По его приказу были предприняты попытки завязать дружеские отношения с местными жителями. Наполеон поручил также сделать всё возможное, чтобы не допустить грабежей и мародёрства на интересующих его землях.
За соблюдением данного приказа следили строго. Солдат, которые осмеливались его нарушить, сразу расстреливали после формального военно-полевого суда. Офицеры же среди подчинённых проводили разъяснительную работу.
По мнению некоторых историков, меры оказались действенными. Население, проживающее на территориях современных Польши и Белоруссии, не оказывало никакого сопротивления, партизаны не нападали. Кто-то из исследователей и вовсе утверждает, что французов встречали приветливо и с почестями. Но вот по нынешним российским землям полки Наполеона продвигались с опаской. Бойцы прекрасно знали – захватчиков русские никогда не щадили.