Туристка заказала в ресторане лобстера за 200 евро и отпустила его

Швейцарская туристка заказала в итальянском ресторане лобстера за 200 евро, а затем отпустила его в море. Об этом сообщает британское издание Dailymail.

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В элитное кафе с рыбной кухней Gente di Mare в Олбии на Сардинии девушка пришла вместе с мужем. На ужин, в том числе, было выбрано блюдо «лобстер по-каталонски с лингвини».

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Когда официант принес живого лобстера, чтобы взвесить его и оценить стоимость блюда, посетительница пожалела его. Она поинтересовалась, пострадает ли существо, если упадет в воду с высоты. Когда ей сказали, что ничего не случится, женщина аккуратно взяла его и выбросила в море. Отметим, что судя по отзывам, ресторан находится на набережной.

Дорогостоящий деликатес уплыл. Муж туристки заснял на телефон возвращение ракообразного в естественную среду обитания.

«Сначала я подумал, что она шутит, - сказал совладелец ресторана Антонио Фасолино, бывший свидетелем необычного события, - но гостья была счастлива, потому что смогла выполнить свое желание, и мы порадовались вместе с ней».