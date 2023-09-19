У берегов Египта обнаружили храм Афродиты

Храм был обнаружен в ходе раскопок под водой в затонувшем древнем городе Гераклион в заливе Абу-Кир и датируется V веком до нашей эры, сообщило египетское министерство туризма и древностей. Отмечается, что внутри храма найдены предметы из бронзы и керамики, привезенные из Греции.

Гераклион был построен в VIII веке до нашей эры и оставался крупнейшим торговым центром и портом Древнего Египта вплоть до возведения Александрии в 331 году до н.э. Город ушел под воду примерно 1200 лет назад, его руины находятся на разной глубине до 45 метров. После обнаружения археологами в 2000 году Гераклион считается подводным музеем.