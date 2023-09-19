Родители попали в ДТП и нашли исчезнувшего 12 лет назад сына

В Китае подросток, который 12 лет считался пропавшим без вести, вернулся в семью, угодив под машину своих родителей. Об этом сообщает Thaiger.

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По данным, источника ДТП, закончившееся воссоединением семьи, произошло в городе Фошань провинции Гуандун. Беспризорник попал под машину своих родителей. Как рассказала семейная пара, они не сразу заметили занимающегося попрошайничеством мальчика и совершили на него наезд. Муж и жена вышли из автомобиля и поняли, что пострадавший очень похож на их сына, пропавшего 12 лет назад.

Женщина осмотрела ребенка, поняла, что он отделался незначительными царапинами, но решила отвезти его в больницу. Мужчина тем временем взял прядь волос мальчика и отправил ее на экспертизу ДНК, не предупредив супругу.

Вскоре мужчина забрал результаты из больницы и сообщил жене радостную новость. Так супруги случайно нашли своего пропавшего сына, который пропал в трехлетнем возрасте, отправившись на улицу поиграть с друзьями.