Родившуюся с 26 пальцами девочку назвали воплощением божества

В Индии рожденную с аномалией девочку назвали воплощением богини. Об этом сообщает India Today.

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Новорожденная появилась на свет в штате Раджастан с 26 пальцами. У ребенка по семь пальцев на руках и по шесть — на ногах. Мать девочки, 25-летняя Сарджу Деви, родила ее на восьмом месяце беременности. Врачи заключили, что ребенок здоров, несмотря на врожденную аномалию.

Родственники девочки отметили, что рады ее появлению на свет. Более того, они считают, что она является одним из воплощений божества Дэви — женской формы Бога в индуизме. У этой богини несколько пар рук.