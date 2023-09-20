День 20 сентября в истории

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75 лет назад (1948) был поднят в воздух первый советский серийный вертолет ГМ-1 (Ми-1)

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Проект легкого многоцелевого вертолета, пригодного как для военного, так и для гражданского применения, предложил в середине 1940-х годов конструктор Михаил Миль. ГМ-1 (Геликоптер Миля-1) был разработан в союзном ОКБ-4 Минавиапрома (ныне — АО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»). 20 сентября 1948 года на подмосковном аэродроме Захарково летчик-испытатель Матвей Байкалов впервые поднял его в воздух.

После ряда испытаний и доработок в 1950 году Совмин принял постановление о серийном производстве вертолета, но уже под обозначением Ми-1. Именно с этого момента в СССР началось крупносерийное производство вертолетов и их широкое практическое использование.

Вертолет выпускался в 1952—1960 годах на авиазаводах в Москве, Ростове-на-Дону, Казани и Оренбурге, а также в 1956—1965 годах на заводе в польском городе Свиднике. Всего было построено 2680 экземпляров Ми-1.

105 лет назад (1918) на 207-й версте Закаспийской железной дороги, недалеко от Красноводска (ныне — туркменский город Туркменбашы), были расстреляны 26 бакинских комиссаров

После Октябрьской революции в Баку был создан Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, в который вошли большевики и левые эсеры. Совнарком пытался организовать оборону города от турецких и азербайджанских войск, сформировав отряды Красной армии. После серии поражений летом 1918 года оппоненты большевистского правительства (правые эсеры, меньшевики и армянские социалисты) приняли резолюцию «О приглашении в Баку англичан и образовании власти из представителей всех социалистических партий». 31 июля 1918 года бакинский Совнарком заявил о сложении своих полномочий. Власть в Баку перешла к временной Диктатуре Центрокаспия.

Члены большевистского правительства намеревались отбыть в Астрахань, находившуюся под контролем большевиков, однако были арестованы новыми властями по обвинению в «бегстве без сдачи отчета о расходовании народных денег, вывозе военного имущества и измене». Их ждал военно-полевой суд, но новое наступление турецких войск на Баку изменило все планы. Большевиков отпустили из тюрьмы, и им удалось сесть на пароход «Туркмен». Из-за недостатка топлива он причалил не в Астрахани, а в Красноводске, который контролировался антибольшевистским Закаспийским временным правительством.