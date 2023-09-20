Женщина не спала 11 лет после приступа необъяснимого плача

Женщина из Вьетнама потеряла способность спать на 11 лет. Об этом сообщает Samaa TV.

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36-летняя жительница провинции Куангнгай по имени Чан Тхи Луу рассказала в эфире местного телеканала, что перестала спать после странного приступа необъяснимого плача. Слезы начали катиться из глаз безо всякой причины и не останавливались. Через некоторое время поток слез иссяк, но женщина перестала спать. Несмотря на утомление, ее мозг продолжал бодрствовать 24 часа в сутки.

Тем, кто сомневается в правдивости ее слов, женщина посоветовала присмотреться к кругам под ее глазами и коже вокруг них, которая из-за бессонницы длиною в 11 лет якобы стала тоньше и темнее.

Через какое-то время после начала проблем со сном Луу обратилась к специалистам. Врачи диагностировали случай острой бессонницы и выписали мощное снотворное. Однако у препарата оказались побочные эффекты, которые включали сильную боль в ногах. Луу вскоре отказалась от таблеток из-за дискомфорта и их высокой стоимости. Женщина также поблагодарила мужа, который все это время поддерживает ее.