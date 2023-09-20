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Женщина не спала 11 лет после приступа необъяснимого плача

Женщина из Вьетнама потеряла способность спать на 11 лет. Об этом сообщает Samaa TV.

Женщина не спала 11 лет после приступа необъяснимого плача
© Lenta.ru

36-летняя жительница провинции Куангнгай по имени Чан Тхи Луу рассказала в эфире местного телеканала, что перестала спать после странного приступа необъяснимого плача. Слезы начали катиться из глаз безо всякой причины и не останавливались. Через некоторое время поток слез иссяк, но женщина перестала спать. Несмотря на утомление, ее мозг продолжал бодрствовать 24 часа в сутки.

Тем, кто сомневается в правдивости ее слов, женщина посоветовала присмотреться к кругам под ее глазами и коже вокруг них, которая из-за бессонницы длиною в 11 лет якобы стала тоньше и темнее.

Через какое-то время после начала проблем со сном Луу обратилась к специалистам. Врачи диагностировали случай острой бессонницы и выписали мощное снотворное. Однако у препарата оказались побочные эффекты, которые включали сильную боль в ногах. Луу вскоре отказалась от таблеток из-за дискомфорта и их высокой стоимости. Женщина также поблагодарила мужа, который все это время поддерживает ее.

Ранее сообщалось, что 80-летнего мужчину из Вьетнама прозвали «сверхчеловеком» из-за того, что он, по его словам, лишился способности спать и всегда бодрствует. Тай Нгок заявил, что не спал уже 60 лет.