Россиянин встретился лицом к лицу с медведем и выжил

«Я вел себя сдержано. Медведь набирал жир, чтобы к зиме лечь в спячку. В случае, если бы он решил напасть, я бы боролся. Мы оба были в опасности и поняли друг друга. Зато теперь он знает мой запах и, если мы снова встретимся он поймет, что я его друг», — подытожил тюменец.