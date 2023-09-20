«Красные с ног до головы»: в чем был секрет телохранителей Троцкого

В период Гражданской войны был создан особый поезд Реввоенсовета, который стал настоящей бронированной крепостью на рельсах и штабом Льва Троцкого , "отца" Красной Армии. Во время гражданской войны, когда страна была разорвана на части, высшим чинам армии всегда требовалась охрана, особенно в тылу, где часто возникали столкновения с кавалерийскими отрядами, анархистами и бандитами. Такая особая охранная рота также существовала у Льва Троцкого.

Невероятный шик и снабжение по высшей категории

Штат охраны формировался из бойцов, которые не только обладали высокой боевой подготовкой, но и были наиболее преданными и идеологически стойкими. В состав поезда Реввоенсовета входила рота, состоящая из 232 солдат и офицеров, большинство из которых были латышами и эстонцами. В то время было сложно обеспечить форму для охраны, поэтому изначально им выдали гусарские мундиры, которые хранились на складах. Это были особые красные брюки с золотыми лампасами и шитьем из Иркутского царского полка. Вместо курток или шинелей они носили синие парадные доломаны, расшитые серебром. Эти доломаны были найдены на местных складах гусарской части в Гродно. Лев Троцкий лично занимался созданием образа, и решил создать концентрированный и гиперболизированный образ настоящего "Красноармейца". Он оставил красные штаны, а синие доломаны заменил на специально пошитые и окрашенные в красный кожаные куртки. Воспоминания об этом он лично оставил в своей книге "Поезд. Моя жизнь. Опыт автобиографии". Так же была отчеканена специальная эмалированная эмблема, удостоверяющая принадлежность бойца к поезду Реввоенсовета. Венчала картину красная буденновка. Появляясь на полустанках или обеспечивая охрану Троцкого на многочисленных выступлениях, одетые во все красное, высокие и молчаливые бойцы внушали уважение и вызывали восхищение.