Исследование Rambler&Co. Россияне читают час в неделю, не верят искусственному интеллекту и предпочитают классику в бумаге

В рамках федеральной кампании по популяризации чтения «У страниц нет границ» Российский книжный союз и портал «Рамблер» (входит в Rambler&Co) проанализировали, какие книги читают россияне и в каких форматах. Среди респондентов, принявших участие в опросе — 56% мужчин и 44% женщин. Возраст участников — от 31 до 56+ лет.

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Более 10 часов в неделю читают или слушают книги 21% опрошенных, однако большинство — 32% — признались, что тратят на книги не более 1 часа. Еще меньше литературе уделяют 16% респондентов — не более 30 минут в неделю. А вот оставшиеся 31% опрошенных читают или слушают книги не менее 5 часов в неделю.

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Более 7 книг приобрели за год 30% опрошенных. Чуть меньше половины респондентов — 43% — только одну или две. Три-четыре книги купили 15% опрошенных, а 12% — 5-6.

Бумажные книги продолжают оставаться самым популярным форматом, что подтверждают данные опроса. Большинство — 51% его участников — отдают предпочтение книгам в бумажном варианте. Четверть (25%) чаще читают электронные книги. Практически пятая часть респондентов (17%) сочетают форматы бумажной и цифровой книги. И только 7% заявили, что предпочитают аудиокниги.

Свыше трети (38%) респондентов предпочитают классику русской и мировой литературы. Чуть больше одной четверти (26%) участников опроса заявили, что читают преимущественно детективы, 27% — фантастику/фэнтези.

Среди причин отказа от приобретения книги — автор, к которому нет доверия (35% опрошенных), высокая цена (28%), контент, созданный искусственным интеллектом (25%). Также 11% респондентов сообщили, что не приобретут работы авторов, признанных иноагентами. А вот воздержится от покупки пиратских копий только 1% опрошенных.

Исследование проходило на Rambler.ru с 26 июля по 7 сентября, в нем приняли участие 931 человек из разных регионов России. Опрос проводился на собственной платформе медиахолдинга Rambler&Co, которая позволяет встраиваться в релевантные материалы на онлайн-ресурсах. Респондентам было предложено 5 вопросов с выбором вариантов ответа.