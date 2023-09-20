Видение, которое заставило Джорджа Мартина создать мир "Игры престолов"
Писатель Джордж Мартин, создавший один из самых детализированных миров для своей фантастической саги «Игра престолов», 20 сентября празднует свое 75-летие.
"Рамблер" расскажет о том, как началась история, которая легла в основу самого зрелищного сериала в истории.
В интервью журналу Rolling Stone Мартин объясняет, что, когда он еще был сценаристом в Голливуде, у него внезапно возникло видение мальчика, обезглавливания и волков, которое привело к созданию эпической книги и последующего сериала HBO:
«Это было лето 1991 года. Я все еще работал в Голливуде. Мой агент пытался организовать для меня встречи, чтобы представить мои идеи, но мне нечего было делать в мае и июне. У меня была идея научно-фантастического романа под названием « Авалон» . Я начал над этим работать, и все шло довольно хорошо, как вдруг ко мне пришла эта сцена из того, что в конечном итоге станет первой главой «Игры престолов». Я увидел это от лица Брана, мне привиделась сцена обезглавленного человека и то, как дети находят в снегу несколько щенков лютоволка. Это пришло ко мне настолько сильно и ярко, что я понял, что должен это написать. Я сел писать, и дня через три это вышло из меня прямо, почти в том виде, в котором вы прочитали».
Как только Мартин вошел в земли Вестероса и начал придумывать этот мир, пути назад уже не было, хотя у него были и другие голливудские обязательства:
«По сути, тем летом я написал около ста страниц. Все это происходит со мной одновременно. Я не строю сначала мир, затем пишу в нем. Я просто пишу историю, а затем складываю ее воедино. Рисунок карты занял у меня, не знаю, полчаса. Вы заполняете несколько вещей, потом по мере того, как вы пишете больше, она становится все более и более живой. А тем временем я еще устраивал шоу в Голливуде, но эта история не выходила у меня из головы. Я продолжал думать об этом и сценах с этими персонажами. Это было всегда рядом со мной. Я понял, что действительно хочу рассказать эту историю».