Видение, которое заставило Джорджа Мартина создать мир "Игры престолов"

«Это было лето 1991 года. Я все еще работал в Голливуде. Мой агент пытался организовать для меня встречи, чтобы представить мои идеи, но мне нечего было делать в мае и июне. У меня была идея научно-фантастического романа под названием « Авалон» . Я начал над этим работать, и все шло довольно хорошо, как вдруг ко мне пришла эта сцена из того, что в конечном итоге станет первой главой «Игры престолов». Я увидел это от лица Брана, мне привиделась сцена обезглавленного человека и то, как дети находят в снегу несколько щенков лютоволка. Это пришло ко мне настолько сильно и ярко, что я понял, что должен это написать. Я сел писать, и дня через три это вышло из меня прямо, почти в том виде, в котором вы прочитали».