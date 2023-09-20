Фермер из Англии вырастил в огороде гигантскую луковицу

В Англии садовник привез на выставку растений в Северном Йоркшире гигантскую луковицу. Ее вес оказался почти девять килограммов. По мнению организаторов, данный овощ может установить мировой рекорд.

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Мужчину зовут Гаррет Гриффин. Лук, который он смог вырастить, весит 19,77 фунта (8,96 килограмма). Прошлое достижение было установлено в 2014 году, тогда вес овоща составил 18,68 фунта (8,47 килограмма).

Организаторы выставки разместили фотографию гигантского плода на своей странице в социальной сети. Они отметили, что представители Книги рекордов Гиннеса пока не рассматривали уникальный овощ. Вместе с тем под снимком появились десятки комментариев.

«Интересно, сколько луковых колец ты сможешь сделать из этого?» – задумался один из пользователей. А другой пошутил: «Думаю, я бы заплакал, если бы увидел этот лук своими глазами!»

В начале сентября в Ставропольском крае на фестивале бахчевых культур выбрали самую крупную тыкву России. Победительницей стал плод, выращенный фермером из подмосковных Луховиц. Весы показали 591 килограмм.