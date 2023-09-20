Фермер из Англии вырастил в огороде гигантскую луковицу

Гигантскую луковицу вырастил в своем огороде фермер из Англии
В Англии садовник привез на выставку растений в Северном Йоркшире гигантскую луковицу. Ее вес оказался почти девять килограммов. По мнению организаторов, данный овощ может установить мировой рекорд.
Мужчину зовут Гаррет Гриффин. Лук, который он смог вырастить, весит 19,77 фунта (8,96 килограмма). Прошлое достижение было установлено в 2014 году, тогда вес овоща составил 18,68 фунта (8,47 килограмма).
Организаторы выставки разместили фотографию гигантского плода на своей странице в социальной сети. Они отметили, что представители Книги рекордов Гиннеса пока не рассматривали уникальный овощ. Вместе с тем под снимком появились десятки комментариев.
«Интересно, сколько луковых колец ты сможешь сделать из этого?» – задумался один из пользователей. А другой пошутил: «Думаю, я бы заплакал, если бы увидел этот лук своими глазами!»
В начале сентября в Ставропольском крае на фестивале бахчевых культур выбрали самую крупную тыкву России. Победительницей стал плод, выращенный фермером из подмосковных Луховиц. Весы показали 591 килограмм.
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