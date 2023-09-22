Что означает популярный мем про Римскую империю

В Сети завирусился мем про Римскую империю. Мужчины по всему миру положительно отвечают на вопрос о том, думают ли они про Римскую империю. И это шокирует женщин, которые о ней как раз совсем не думают. Рассказываем, как появился этот мем, как дошло до того, что он побил 10-летний рекорд по числу поисковых запросов и что о нём думает психотерапевт.

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Мем про Римскую империю — начало

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Ставший в последнее время особенно популярным мем с вопросом «Как часто ты думаешь о Римской империи?» появился ещё год назад. Шведка с ником Saskia Cort 25 сентября 2022 года опубликовала в известной и ныне запрещённой в России соцсети пост, где как раз и предложила спросить парней, как часто они думают о Римской империи.

Сейчас на страничке у автора поста сохранены подборки с ответами на этот насущный вопрос. Также, судя по её последним публикациям, уже в сентябре 2023 года, тема Римской империи сделала девушку популярной — она даже успела сняться на телевидении.

Мем про Римскую империю набирает популярность

Мем по-настоящему завирусился, став известным практически по всему миру, в конце лета этого года. 19 августа в той же запрещённой соцсети о Римской империи пользователям уже напомнил мужчина, кстати, тоже из Швеции. Gaius Flavius опубликовал рилс, в котором сообщил, что многие женщины не осознают, как часто мужчины думают о Римской империи, и предложил спросить об этом у их мужей, парней, отцов и братьев.

Постепенно вспоминать о Римской империи стало всё больше и больше людей. Вместе с тем сам мем дошёл уже до Америки. Женщина-пастор Келси Льюис Винсент с недоумением рассказала в Твиттере, что её муж, оказывается, думает о Римской империи каждый день. Её пост набрал уже больше 8 млн просмотров и больше 6000 комментариев.

После этого мем захватил и TikTok. Женщины публикуют видео под хештегом #romanempire (у него уже больше 1,2 млрд постов), где спрашивают мужскую половину о том, как часто Римская империя появляется в их мыслях. И получают поражающие их ответы типа:

«Сегодня думал», «Да, думаю раз в неделю».

На сайте Google Trends, который показывает частоту тех или иных запросов, словосочетание «Римская империя» в сентябре 2023 года получило 10-летний максимум.

Мем про Римскую империю в России

Конечно, мем дошёл и до русскоязычного сегмента интернета. И наши мужчины тоже думают о Римской империи. Например, один отец ответил девушке: «Позавчера малину собирал — думал».

А пользователь соцсети X (бывший Twitter), например, опубликовал картинку с героями мультфильма Астериксом и Абеликсом и подписал её:

«Конечно, я постоянно думаю о Римской империи. Меня сформировали как личность эти двое.

Почему мужчины думают о Римской империи, а женщины — нет

Издание «Новосибирск онлайн» для того, чтобы разобраться в вопросе, подключило психотерапевта.

Любой человек при побуждении использовать ассоциативную память найдёт воспоминание, как он думал о чём-то связанном с Римской империей, считает врач-психотерапевт Игорь Лях.

«Отчасти мы в этом шуточном исследовании говорим не столько о процессе мышления, сколько о процессах, связанных с памятью. Если мы берем достаточно серьезное, емкое и многозначное историческое понятие, то согласно законам ассоциативной памяти очень легко привязать набор мыслей к этому столь большому понятию», — объяснил он.

Также, по мнению специалиста, не думают о Римской империи лишь мужчины, которые ещё не научились говорить. Так происходит потому, что с конца 20-го века активно используется культура отсылок — когда, например, в фильмах есть отсылки в картинам и музыке. Благодаря этому человек — схема отсылок к собственной памяти.

К тому же мужчин ещё и воспитывают на историях героев, коих полно как раз в истории Римской империи.