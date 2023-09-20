Туристы вызвали полицию из-за счета в ресторане на $1000

Японская туристка огорчилась из-за большого счета в ресторане Сингапура, отказалась платить и вызвала полицию. Об этом она рассказала AsiaOne.

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Уточняется, что Джунко Шинба и путешествующие с ней друзья посетили ресторан Seafood Paradise. Там они решили попробовать королевского краба по совету официанта. Когда группа закончила обедать, они попросили счет и были возмущены суммой почти в одну тысячу долларов (96 тысяч рублей) за блюдо.

Шинба позвала официанта и попросила объяснить недоразумение. Тот отметил, что королевский краб оценивается почти в 27 долларов (2,6 тысячи рублей) за 100 граммов, а поданное им блюдо на пятерых весило 3,5 килограмма. Расстроенная туристка решила привлечь внимание полиции к ситуации.