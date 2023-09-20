Единственная битва русских с американцами: чем закончилось Шенкурское сражение

В течение XX века наша страна неоднократно оказывалась в политическом противостоянии с США. Однако, только один раз произошло вооруженное столкновение регулярных армий. Это случилось в годы Гражданской войны на русском Севере.

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Что американские солдаты делали в Архангельской области

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В августе 1918 года в Архангельске высадился 9-тысячный десант Антанты. В сентябре к ним присоединилась американская группировка, состоящая из 5,5 тысячи солдат. Местное население приветствовало союзников Первой мировой войны с хлебом-солью. В этих британских, французских и американских военных видели гарант спокойствия и стабильности в регионе, который постоянно находился под угрозой финского вторжения и переживал периодические смены власти. Получив поддержку "заграницы", местные белые сформировали временное правительство "Северной области".

Однако, англичане вскоре показали, что для них Россия - всего лишь колония, подобная Индии, только холодная, а не жаркая. Они вели себя как хозяева, полностью игнорируя временное правительство региона, которое было марионеточным. Британское военное командование захватило всю промышленность, начался вывоз леса и других природных ресурсов региона. Кроме того, англичане методично вывозили на свои острова все военное имущество, которое было поставлено России в годы Первой мировой войны и уже оплачено русским золотом.

Наконец, они взяли на себя полицейские функции, расстреливая и арестовывая всех, кто был заподозрен в симпатиях к большевикам и в нелояльности интервентам. На острове Мудьюг, получившем название «остров смерти», англичане создали первый в нашей стране концлагерь. При этом, англосаксы обращались с местными именно так, как они привыкли обращаться с покоренными «цветными» народами – высокомерно и презрительно, не скупясь на зуботычины и пинки. Об этом сохранились воспоминания белого офицера Владимира Марушевского, который прямо называл политику англичан в Архангельской области «колониальной». Словом, очень скоро представители Антанты превратились из союзников в обычных оккупантов. Это привело к росту партизанского движения в деревнях и городах всего «Северного края». Местные уклонялись от мобилизации в Белую армию, поодиночке и группами сбегали к красным. Война на русском Севере практически перестала быть гражданской, зато приобрела характер освободительной. Американская группировка, командовал которой Дж. Стюарт, находилась в подчинении главнокомандующего всеми силами Антанты «Северной области» британского генерал-майора Фредерика Пула, которого вскоре сменил Уильям Айронсайд. Тоже, разумеется, англичанин. Американский контингент включал в себя 339-й пехотный полк, 310-й инженерно-саперный полк и военно-транспортные отряды.

Атака в исподнем

Город Шенкурск, поскольку он являлся «ключом» сразу к нескольким транспортным коммуникациям, стал чрезвычайно важным пунктом этой войны на русском Севере. С сентября 1918 года его контролировали американцы из 339-го полка и белогвардейские отряды. Город был укреплен по всем правилам военной науки того времени: тремя линиями траншей, с фортами, колючей проволокой и огневыми точками. Британское командование считало Шенкурск неприступным.

18 января 1919 года инспекцию укреплений Шенкурска провел лично генерал Айронсайд. Впоследствии он описал в своих воспоминаниях, как стоял в окопе, оглядывая снежную пустыню и размышляя о том, много ли «большевики знают о войне», чтобы попытаться взять город. Он пришел к выводу, что это невозможно. Уже следующий день показал, что бравый британский генерал глубоко ошибался.

18-я стрелковая дивизия РККА и Северодвинский партизанский отряд напали на Шенкурск 19 декабря, в самый разгар знаменитых Крещенских морозов. План операции разрабатывал командующий 6-й армией РККА, бывший генерал русской императорской армии А. А. Самойло. Покуда британец Айронсайд размышлял о том, могут ли большевики воевать на равных с Антантой, к Шенкурску с трех сторон подтягивались войска красных. Шли в 37-градусный мороз, иногда по пояс в снегу, волоча установленные на сани артиллерийские орудия. Чтобы расчистить дорогу, использовали «ноу-хау» бывшего унтера саперных войск красноармейца Солодухина: сколотили из досок треугольник, который лошади тащили впереди наступающей колонны.

Для маскировки командующий Самойло приказал солдатам натянуть поверх штанов и ватников… исподнее – подштанники и рубахи. Эта хитрость позволила красноармейцам подойти к деревне Усть-Паденьга, которая была важнейшим форпостом обороны Шенкурска, практически незамеченными.

Американцы впоследствии вспоминали, что они испытали настоящий шок, когда среди снежного поля, буквально в полусотне метров перед их окопами возникли белые «привидения» и с криками «Ура!» устремились в штыковую атаку. Красные очень быстро вошли в деревню и смогли установить в тактически выгодной позиции пулемет. Он косил очередями всех, кто пытался пройти по главной улице деревни.

Лейтенант Генри Мид, командовавший американским подразделением в Усть-Паденьге, вспоминал, что единственным решением, которое пришло ему в голову в этой ситуации, было приказать немедленно отступать. Бежать по улице было нельзя из-за пулемета, уходить задами, скрываясь за сараями, тоже невозможно из-за снега. Поэтому, вспоминал Генри Мид, оставалось лишь «ползти с молитвой на губах». Впрочем, пока американцы «ползли и молились», красноармейцам все же дали отпор белые. Рота белогвардейцев мужественно сдерживала натиск красных, деревня дважды переходила из рук в руки, и белые оставили свои позиции лишь к ночи. Шенкурск был занят красными через пять дней после того, как пала Усть-Паденьга. В ходе ожесточенных боев, части РККА прорвали тройную линию обороны, захватили 16 укреплений, где были установлены артиллерийские орудия и взяли город в полукольцо. Американцы были вынуждены отступить. Точнее – бежать. Красным достались трофеи в виде 15 орудий, 60 пулеметов, 5 тысяч снарядов, 2 тысяч винтовок, а также продуктовые склады. Войска интервентов были отброшены почти на 100 километров к северу.

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