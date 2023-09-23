Как собаки понимают, сколько сейчас времени

А вы задумывались о том, как домашние животные понимают, какое сейчас время суток? Как выяснил "Рамблер", собаки не могут посмотреть на часы и определить время, но они могут чувствовать время.

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Люди создали искусственные меры времени, такие как секунды, минуты и часы, и используют эпизодическую память, чтобы вспоминать прошлые события и заглядывать в будущее. Собаки, возможно, не способны интерпретировать время таким образом, но это не значит, что они всегда живут настоящим моментом.

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Считается, что собак можно научить воспринимать время и предвидеть будущие события на основе прошлого опыта. Согласно исследованиям, может существовать собачья версия эпизодической памяти.

Собачья эпизодическая память может быть причиной того, что ваш щенок стоит у двери, чтобы пойти на прогулку, прежде чем вы даже вытащите поводок, сидит у окна и ждет, когда вы вернетесь с работы, или очень рад видеть вас после долгой прогулки.

«Традиционно эпизодическую память связывают с самосознанием, но, поскольку мы не знаем, обладают ли собаки самосознанием, мы называем ее эпизодически-подобной памятью», — говорят авторы исследования.

Кроме того, собаки определяют время с помощью своего удивительного обоняния и циркадного ритма.

Запах

Джонсон объясняет, что собаки используют запахи, чтобы определять время, ссылаясь на книгу «Быть собакой: следовать за собакой в мир запахов» ученого-когнитивиста и исследователя собак Александры Харовиц.

Так, собаки «определяют время» с помощью своего носа, определяя новые или недавние запахи и отличая их от более старых запахов, которые появились гораздо раньше в тот же день или даже неделю.

Например, когда вы выходите из дома утром, ваш запах становится самым сильным, и пока вас нет, ваш запах медленно рассеивается в течение дня. Собака может научиться использовать это как таймер для определения того, как долго вас нет в течение дня, и даже когда ожидать вашего возвращения домой вечером.

Циркадный ритм

Когда кажется, что ваша собака точно знает, когда пора ужинать, скорее всего, это из-за ее циркадного ритма.

Циркадный ритм — это естественный процесс организма, который регулирует график вашего бодрствования и сна с помощью света.

Ежедневные события в жизни вашего питомца, особенно те, которые происходят постоянно в определенное время каждый день, учат его практически понимать, который час. По сути, ваша собака определяет время по своим биологическим часам, а не по настоящим часам.