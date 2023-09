Почему ученые называют тестостерон "гормоном жадности"

Кроме того, тестостерон может влиять на принятие рискованных решений. Исследование, опубликованное в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences» в 2011 году, показало, что участники эксперимента, которым был введен тестостерон, принимали более рискованные решения в финансовых играх, чем те, которым был введен плацебо. Это свидетельствует о том, что тестостерон может стимулировать жадность и стремление к финансовым успехам.