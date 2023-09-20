Почему ученые называют тестостерон "гормоном жадности"

Тестостерон - это гормон, который играет важную роль в различных аспектах человеческой физиологии и поведении. Одним из таких аспектов является связь тестостерона с жадностью.

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Исследования показывают, что уровень тестостерона может влиять на поведение человека, включая его склонность к жадности. Например, исследование, проведенное в 2016 году в Университете Чикаго, показало, что у мужчин с более высоким уровнем тестостерона была большая склонность к финансовым рисковым операциям и жадности. Это связано с тем, что тестостерон может стимулировать стремление к социальной доминированию и конкуренции, что может проявляться в желании накопления богатства.

Одним из механизмов, объясняющих связь между тестостероном и жадностью, является его влияние на нейрохимические процессы в мозге. Тестостерон может влиять на уровень нейромедиаторов, таких как дофамин, который связан с вознаграждением и удовольствием. Исследования показывают, что повышенный уровень тестостерона может усиливать активность дофаминовой системы, что в свою очередь может усиливать желание накопления материальных благ.