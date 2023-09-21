Если вы — владелец домашних животных, и вам приходится наблюдать за тем, как ваши любимые создания не ладят друг с другом, мы вам сочувствуем. Это и правда разбивает сердце, особенно, если один из питомцев испытывает настоящий ужас перед другим.

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Но почему кошки боятся собак и как понять, что ваш питомец напуган? Вы наверняка замечали, как кошки прячутся или подают другие признаки дискомфорта в присутствии «лучших друзей человека». Эти реакции естественны, поэтому не стоит беспокоиться, если ваши любимцы не стали лучшими друзьями.

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Разберемся, какие есть причины для этой — уже ставшей классической — вражды видов!

Три причины, почему кошки боятся собак

Хотя чувство страха у кошек основывается на логичных, практически инстинктивных причинах, хозяин может снизить вероятность негативных реакций при встрече с другими животными. Для этого с самого детства владельцы должны уделять внимание социализации питомцев. Кроме того, межвидовые знакомства должны происходить осторожно, поэтапно и обязательно под человеческим контролем.

Разница в размере

Одна из основных причин, почему кошки боятся собак, — тот факт, что последние гораздо крупнее и тяжелее их. Только представьте себе тридцатикилограммовую немецкую овчарку в сравнении с семикилограммовой сиамской кошкой: большая разница, да?

Даже при самом дружелюбном подходе со стороны щенка кот понимает, что другое животное может сделать ему больно или неприятно. А коты, как и люди, не любят оказываться в уязвимом положении. Им нравится контролировать свою безопасность. Именно поэтому они часто забираются на самые высокие точки в квартире, чтобы иметь возможность наблюдать за обстановкой. Там они могут заранее заметить любую угрозу и принять необходимые шаги для своего спасения.

По этой же причине многие кошки прекрасно чувствуют себя рядом с животными мелких пород: чихуахуа, папильонами, шпицами, той-пуделями и мальтезе. При условии ранней социализации они могут быстро найти общий язык и стать лучшими друзьями, а вот к животным побольше котам необходимо привыкать.

Трудности перевода

Представители кошачьих — территориальные животные. Они используют звуки и язык своего тела, чтобы выразить удовлетворение или недовольство. Все кошки рождаются со способностью понимать этот язык и реагировать на знаки со стороны сородичей. Кошки боятся собак, потому что те коммуницируют между собой и взаимодействуют с другими животными незнакомым им способом.

В сравнении с собаками усатые-полосатые гораздо менее активны. В свободное время они предпочитают ухаживать за собой, точить коготки, устраивать дневной сон или забираться на высокие объекты. Все это не требует громкого лая, активного бега, прыжков и других проявлений эмоций, присущих собакам. Кошки легко могут испугаться таких звуков.

Другие животные едва ли смогут сразу понять границы вашей кошки или важность кошачьей иерархии. Это может привести к тому, что один питомец будет вторгаться в личное пространство другого, гоняться за кошкой и всячески вовлекать ее в свои игры. Все эти безобидные проявления внимания со стороны собаки могут быть неправильно расценены вашей муркой — и поэтому вместо желания дружить она будет испытывать страх перед своим соседом.

Прошлый опыт

Существует пословица: «пуганая ворона и куста боится». Хоть в ней и говорится о птицах, кошкам выражение подходит ничуть не меньше.

Неприятный опыт, который пережила кошка, надолго закрепляется в ее сознании — но не как свершившееся событие, а на уровне ассоциаций. Например, если животное подверглось жестокому обращению со стороны человека, у него может развиться иррациональный страх перед людьми или какими-то особыми приметами: одеждой, чертами внешности и так далее. Крики, телесные наказания или другие формы грубого поведения могут оказать длительное воздействие на кошку, а работа над негативными реакциями питомца займет если не годы, то многие месяцы.

То же самое относится и к неудачному опыту общения с собакой. Коты могут бояться собак, если те когда-то оставили о себе травмирующие воспоминания. Впоследствии даже самые дружелюбные животные будут встречены кошкой неодобрительно. Душевная травма останется с питомцем на некоторое время.