Необычный список требований невесты перед свадьбой разозлил пользователей

Девушка опубликовала на Reddit список требований, которые ее подруга попросила выполнить перед свадьбой. Некоторые ее пожелания оказались необычными и разозлили пользователей сети, которые раскритиковали невесту в комментариях.

© Lenta.ru

Девушка написала, что будет подружкой невесты на свадьбе ее подруги Зои.

«Она делает праздник в стиле зимней сказки. Поэтому у нас будут синие платья, украшения из снежинок. Она также попросила надеть голубые контактные линзы тех подружек невесты, у которых глаза другого цвета», — описала она задумку свадьбы.

Проблемой, по словам автора поста, стало то, что подружек невесты также попросили покрасить волосы в блонд. «Две подружки невесты — натуральные блондинки, как и Зои, но остальные из нас — брюнетки и рыжие», — отметила она.

«Я брюнетка и я единственная среди нас, кто никогда не красил и не обесцвечивал волосы. А еще я знаю, что такие манипуляции с волосами их портят», — написала девушка.

В итоге она отказалась выполнять требование невесты и предложила надеть на свадьбу парик.

«Зои сказала, что парики выглядят дешево и неестественно, и обвинила меня в том, что я хочу испортить ее свадебные фото и видео», — пожаловалась автор.

«Неестественно — это когда брюнетка с темной кожей и карими глазами красится в блонд», — возмутилась пользовательница платформы под постом. Другие отметили, что отказались бы выполнять требования невесты еще после просьбы носить весь вечер контактные линзы.