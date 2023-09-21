Что так удивило супругов Ельциных в квартире Горбачевых

После вступления Бориса Ельцина в должность президента страны, ему были переданы правительственные апартаменты соответствующего уровня. Ранее эту государственную жилплощадь занимали Горбачевы. По словам начальника охраны Ельцина, Борис Николаевич и Наина Иосифовна были поражены роскошью этих помещений.

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«Малогабаритная квартира»

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Перед тем, как Михаил Сергеевич Горбачев стал Генеральным секретарем ЦК КПСС, он и его семья проживали в "партийном" доме на улице Щусева. Однако, когда он стал главой государства, Горбачев, по словам его биографа Федора Раззакова, сразу же начал улучшать свои жилищные условия. В частности, на улице Косыгина было построено новое здание, квартиры в котором предназначались не только для Горбачева и его супруги, но и для их дочери, а также для других высокопоставленных лиц, таких как Язов, Болдин, Марчук и другие.

В 1991 году, по словам самого Горбачева, он приватизировал упомянутую квартиру. Общая площадь квартиры составляла 140 квадратных метров, из которых 65 квадратных метров были жилыми. По словам Михаила Сергеевича, нотариус, оформлявший документы, был удивлен: "Действительно ли правда, что у Горбачевых теперь в собственности только эта в сущности небольшая квартира?". В своих мемуарах "Остаюсь оптимистом" бывший президент СССР также упоминает правительственную квартиру, которую ему пришлось освободить.

Лучше, чем у королевских особ

Понятно, что выехать из президентских апартаментов Михаил Горбачев был вынужден после того, как сложил с себя полномочия главы государства. На смену ему пришел Борис Николаевич Ельцин. Как пишет в своих мемуарах «Борис Ельцин: от рассвета до заката» Александр Коржаков, начальник охраны Ельцина, Борис Николаевич и Наина Иосифовна никогда в жизни не видели того убранства, которое было в казенной квартире четы Горбачевых. По словам Коржакова, даже покои французских королев померкли бы в сравнении с обстановкой комнат бывшего помощника ставропольского комбайнера.

В квартире имелся санитарный блок, в котором были установлены джакузи, унитаз, биде и раковины, изготовленные из оникса и яшмы. В апартаментах имелись две одинаковые спальни, но выполненные в разных цветовых гаммах. Особенно поразил Наину Ельцину спальный гарнитур Горбачевых из карельской березы, потому как ничего подобного в магазинах не продавалось. Впоследствии Ельцины перевезли его на дачу. Забрали они и кухонную мебель, которая тоже приглянулась Наине Иосифовне. Предметы мебели пришлось подгонять для другого помещения, так как они были встроенными.

Место жительства нового президента

Мебель Ельцины решили перевезти не просто так. Дело в том, что, несмотря на шикарную обстановку бывшей квартиры Горбачевых, оставаться в доме на улице Косыгина они не захотели. Здесь же находилась и личная жилая площадь Михаила Горбачева. В то время Михаил Сергеевич большую часть своего времени уже проводил за городом, однако иногда он все же наведывался в столицу. Поэтому случайная встреча Горбачева с Ельциным в подъезде была не исключена. Но Борис Николаевич даже мельком не желал видеть своего оппонента.

Новоиспеченному президенту России стали подыскивать другое жилье, правда, это оказалось проблематично. От огромной квартиры в 460 квадратных метров, построенной когда-то для Леонида Брежнева на улице Щусева, Ельцин отказался.