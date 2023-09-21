Трагедия в Переделкино: почему власти отказались раскрывать преступника

В феврале 1967 года московскому адвокату Дине Каминской поступило необычное предложение от ее коллеги, Льва Юдовича. Он предложил ей присоединиться к защите подсудимого в одном запутанном деле. Дело касалось двух мальчиков, Саши Кабанова и Алика Бурова, которых обвиняли в изнасиловании и убийстве их четырнадцатилетней школьной подруги, Марины Костоправкиной. После обдумывания предложения, Каминская решила взяться за защиту Саши Кабанова и тщательно изучила все материалы дела.

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Летний вечер в Подмосковье События развернулись в деревне Измалково, расположенной на берегу Измалковско-Самарийских прудов, где имелись дачи многих известных людей, таких как маршал Буденный, актриса Русланова и композитор Соловьев-Седой. На противоположном берегу находилось также знаменитое Переделкино.

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Именно здесь произошла трагедия. Вечером 17 июня 1965 года на волейбольной площадке в деревне собралась большая компания, включающая троих солдат, работавших на ремонте дачи Буденного, и местных детей, в том числе Алика, Сашу и несколько девочек, включая Марину. Около одиннадцати вечера солдаты готовились уехать – их уже ждал грузовик, а подростки договорились отправиться на прогулку по Генеральскому шоссе. Марина и мальчики вернулись к своим подружкам, но через некоторое время Саша и Алик решили пойти на прогулку вдвоем. Дети отправились на Генеральское шоссе, не обращая внимания на то, что Марины рядом с ними нет. Утром по деревне разлетелся слух о том, что Марина пропала.

Ужас на Измалковских прудах

Вся деревня, включая дачников и даже солдат из воинской части, принялась прочесывать лес и берега прудов, но Марину так и не нашли. Только вечером 19 июня на небольшой полянке в овраге возле дачи Руслановой поисковики наткнулись на рваную кофту Марины. Немного в стороне валялась старая мужская фуражка и пуговица от кальсон. В Измалково были вызваны водолазы, они обшарили все пруды, но так и не смогли ничего найти в заиленной воде. Местный участковый и следователь из района опросили всех местных жителей и солдат, работавших на даче у Буденного. Солдаты путались в показаниях, а шофер вообще сообщил следователю, что они появились у машины только к часу ночи и просили никому об этом не говорить. Но узнать, где они были два с лишним часа, так и не удалось. Военный прокурор не счел обнаруженные в показаниях неточности существенными и не стал арестовывать солдат. А неделю спустя все заслонила новая находка. Дети, потерявшие подругу, отправились кататься на лодке. Разворачиваясь посредине пруда, Саша ударил веслом по воде и побледнел – прямо рядом с лодкой всплыл труп Марины.

В поисках убийцы

Вскрытие показало, что Марина была изнасилована и задушена. После похорон девочки вся деревня жила только одной мыслью — найти и покарать убийцу. И поначалу казалось, что милиция вот-вот выйдет на след злодея. Было задержано больше 20 человек, так или иначе вызывавших подозрения. Опрошены все окрестные жители, но время шло, а оба подозреваемых, найденных милицией — рецидивисты, Садыков и Назаров, были отпущены. Прокурор не поверил в их виновность, несмотря на множество косвенных улик, которые никто даже не удосужился тщательно проверить. Власть бездействовала, и за дело взялись родственники и соседи убитой девочки.

Охота на ведьм

В годовщину смерти Марины местная плакальщица Марченкова, причитая на кладбище о загубленной девичьей жизни, быстро довела всех до слез, но потом разные участники годовин вспоминали, что старуха среди завываний все время просила у Марины за что-то прощения. Выпив алкоголя на поминках, Марченкова призналась, что якобы слышала, как Марина в день своей смерти уговаривала идущих с ней мальчишек «не приставать» и «убрать руки». Этого рассказа оказалось достаточно, чтобы весь поселок ополчился на семьи Буровых и Кабановых, и когда местный прокурор отказался заводить против Алика и Саши дело на основании полупьяных речей пенсионерки, родители Марины обратились за помощью к Корнею Чуковскому.

«Маленькие дети! Ни за что на свете...»

Как писала в своей книг Лидия Корнеевна Чуковская, Корней Иванович в это время жил в Переделкино почти безвыездно и на свои деньги основал в Измалково детскую библиотеку, где частой гостьей была Марина Костоправкина. Писатель знал и любил девочку, поэтому обращение ее матери он не мог оставить без внимания. Полетели письма в ЦК и Мособлком партии, и в дело об убийстве был назначен новый следователь, Юсов. Он немедленно арестовал несовершеннолетних подозреваемых и продержал их в изоляторе больше трех месяцев в камере с уголовниками, пока Олег и Саша не дали нужных ему показаний. А потом началась травля мальчиков и их семей; в деле стали один за другим возникать «свидетели», знавшие о деле только понаслышке; в процессе менялись один за другим прокуроры и судьи, но адвокаты упрямо продолжали опровергать «доказательства» обвинения, настаивая на невиновности мальчиков. И только когда в деле появился новый судья – суровый на вид Петухов, что-то изменилось. После вынесения единственно справедливого приговора «невиновны», Каминская спросила судью, как же так случилось, что он один смог принять верное решение, когда остальные попросту держали линию обвинения? «Очень просто», — пожал плечами судья. — «Я был на месте сам, все посмотрел своими глазами, и мне стало ясно, что мальчики — жертвы оговора. В этом деле убийцу еще предстоит найти». Об этом вспоминал ветеран юриспруденции Иван Петухов. Кто же все-таки убил Марину Костоправкину?

Похоронена, но не забыта