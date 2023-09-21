Трагедия в Переделкино: почему власти отказались раскрывать преступника

Трагедия в Переделкино: почему советские власти отказались раскрывать преступника
В феврале 1967 года московскому адвокату Дине Каминской поступило необычное предложение от ее коллеги, Льва Юдовича. Он предложил ей присоединиться к защите подсудимого в одном запутанном деле. Дело касалось двух мальчиков, Саши Кабанова и Алика Бурова, которых обвиняли в изнасиловании и убийстве их четырнадцатилетней школьной подруги, Марины Костоправкиной. После обдумывания предложения, Каминская решила взяться за защиту Саши Кабанова и тщательно изучила все материалы дела.
Летний вечер в Подмосковье События развернулись в деревне Измалково, расположенной на берегу Измалковско-Самарийских прудов, где имелись дачи многих известных людей, таких как маршал Буденный, актриса Русланова и композитор Соловьев-Седой. На противоположном берегу находилось также знаменитое Переделкино.
Именно здесь произошла трагедия. Вечером 17 июня 1965 года на волейбольной площадке в деревне собралась большая компания, включающая троих солдат, работавших на ремонте дачи Буденного, и местных детей, в том числе Алика, Сашу и несколько девочек, включая Марину. Около одиннадцати вечера солдаты готовились уехать – их уже ждал грузовик, а подростки договорились отправиться на прогулку по Генеральскому шоссе. Марина и мальчики вернулись к своим подружкам, но через некоторое время Саша и Алик решили пойти на прогулку вдвоем. Дети отправились на Генеральское шоссе, не обращая внимания на то, что Марины рядом с ними нет. Утром по деревне разлетелся слух о том, что Марина пропала.
Ужас на Измалковских прудах
Вся деревня, включая дачников и даже солдат из воинской части, принялась прочесывать лес и берега прудов, но Марину так и не нашли. Только вечером 19 июня на небольшой полянке в овраге возле дачи Руслановой поисковики наткнулись на рваную кофту Марины. Немного в стороне валялась старая мужская фуражка и пуговица от кальсон. В Измалково были вызваны водолазы, они обшарили все пруды, но так и не смогли ничего найти в заиленной воде. Местный участковый и следователь из района опросили всех местных жителей и солдат, работавших на даче у Буденного. Солдаты путались в показаниях, а шофер вообще сообщил следователю, что они появились у машины только к часу ночи и просили никому об этом не говорить. Но узнать, где они были два с лишним часа, так и не удалось. Военный прокурор не счел обнаруженные в показаниях неточности существенными и не стал арестовывать солдат. А неделю спустя все заслонила новая находка. Дети, потерявшие подругу, отправились кататься на лодке. Разворачиваясь посредине пруда, Саша ударил веслом по воде и побледнел – прямо рядом с лодкой всплыл труп Марины.
В поисках убийцы
Вскрытие показало, что Марина была изнасилована и задушена. После похорон девочки вся деревня жила только одной мыслью — найти и покарать убийцу. И поначалу казалось, что милиция вот-вот выйдет на след злодея. Было задержано больше 20 человек, так или иначе вызывавших подозрения. Опрошены все окрестные жители, но время шло, а оба подозреваемых, найденных милицией — рецидивисты, Садыков и Назаров, были отпущены. Прокурор не поверил в их виновность, несмотря на множество косвенных улик, которые никто даже не удосужился тщательно проверить. Власть бездействовала, и за дело взялись родственники и соседи убитой девочки.
Охота на ведьм
В годовщину смерти Марины местная плакальщица Марченкова, причитая на кладбище о загубленной девичьей жизни, быстро довела всех до слез, но потом разные участники годовин вспоминали, что старуха среди завываний все время просила у Марины за что-то прощения. Выпив алкоголя на поминках, Марченкова призналась, что якобы слышала, как Марина в день своей смерти уговаривала идущих с ней мальчишек «не приставать» и «убрать руки». Этого рассказа оказалось достаточно, чтобы весь поселок ополчился на семьи Буровых и Кабановых, и когда местный прокурор отказался заводить против Алика и Саши дело на основании полупьяных речей пенсионерки, родители Марины обратились за помощью к Корнею Чуковскому.
«Маленькие дети! Ни за что на свете...»
Как писала в своей книг Лидия Корнеевна Чуковская, Корней Иванович в это время жил в Переделкино почти безвыездно и на свои деньги основал в Измалково детскую библиотеку, где частой гостьей была Марина Костоправкина. Писатель знал и любил девочку, поэтому обращение ее матери он не мог оставить без внимания. Полетели письма в ЦК и Мособлком партии, и в дело об убийстве был назначен новый следователь, Юсов. Он немедленно арестовал несовершеннолетних подозреваемых и продержал их в изоляторе больше трех месяцев в камере с уголовниками, пока Олег и Саша не дали нужных ему показаний. А потом началась травля мальчиков и их семей; в деле стали один за другим возникать «свидетели», знавшие о деле только понаслышке; в процессе менялись один за другим прокуроры и судьи, но адвокаты упрямо продолжали опровергать «доказательства» обвинения, настаивая на невиновности мальчиков. И только когда в деле появился новый судья – суровый на вид Петухов, что-то изменилось. После вынесения единственно справедливого приговора «невиновны», Каминская спросила судью, как же так случилось, что он один смог принять верное решение, когда остальные попросту держали линию обвинения? «Очень просто», — пожал плечами судья. — «Я был на месте сам, все посмотрел своими глазами, и мне стало ясно, что мальчики — жертвы оговора. В этом деле убийцу еще предстоит найти». Об этом вспоминал ветеран юриспруденции Иван Петухов. Кто же все-таки убил Марину Костоправкину?
Похоронена, но не забыта
До сих пор в этом деле не поставлена точка. Современные исследователи, в том числе американский юрист Рианнон Ли Даулинг и его коллеги в научном сообществе близки к уверенности, что настоящих убийц было несколько. В тот злополучный вечер Олег и Саша действительно провожали Марину, но расстались с ней задолго до места у дачи Руслановой, где произошло убийство. Марина отделалась от них, потому что хотела без свидетелей с кем-то встретиться, возможно, с проживавшим неподалеку 21-летним сыном маршала Буденного, Михаилом, в которого была безответно влюблена. Но по дороге назад она столкнулась с солдатами, возвращавшимися к машине. Кто их них совершил роковой шаг, неизвестно, но оставшиеся двое согласились его прикрыть. Во всяком случае, пуговица, найденная на месте убийства, идентична тем, что нашивались на форменные кальсоны военнослужащих. Смерть девушки наступила, когда забитая ей в рот фуражка перекрыла дыхательное горло. Но причастность к этому преступлению советских солдат и свидетельствование сына маршала Советского Союза были совершенно неприемлемы для власти. Как отметил историк Алексей Кузнецов, только мужественная и честная позиция тех, кто не желал мириться с несправедливостью, спасла невиновных от страшной участи – расстрела, потому что в конце процесса Олегу и Саше было уже по 18 лет. Настоящий убийца Марины Костоправкиной со сих пор не назван.