История празднования Дня тигра в России

История праздника

С идеей проведения Дня тигра во Владивостоке выступил в 2000 году писатель и охотовед Владимир Тройнин. Его инициативу поддержали общественные природоохранные организации фонд "Феникс" (Владивосток), Международный фонд защиты животных (International Fund for Animal Welfare, IFAW) и другие. Традиция чествования хищника появилась в столице Приморского края не случайно - именно в этом российском регионе находится основной ареал обитания амурского тигра. Животное является символом города и края.

Организаторы

Празднование

Международный день тигра

Тигры в дикой природе

В XX веке тигр был занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN) как "исчезающий вид" и охранные документы ряда стран. Амурский тигр также занесен в Красную книгу РФ и региональные красные книги: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области.