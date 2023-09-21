Исполнилось 190 лет со дня приезда Александра Пушкина в Оренбург

По случаю даты в регионе организовано более 50 мероприятий. Об этом рассказали в пресс-службе Минкульта Оренбуржья.

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В 1833 году Александр Пушкин отправился в Оренбург. В наш город он прибыл утром 18 сентября. Остановился поэт у губернатора Василия Перовского, которого знал еще по Петербургу. Затем познакомился с писателем Владимиром Далем, впоследствии они стали друзьями.

Посещение Пушкина Оренбургского края вошло в историю не только в России, но и мира. Целью путешествия поэта и писателя была история Пугачевского восстания. Об этом он узнал, когда только готовился к поездке. Но именно в Оренбургской губернии Пушкин узнал историю «Капитанской дочки».

Знаменитый роман нашел отклик в умах людей по всему свету. Об этом свидетельствует эксклюзивная коллекция пушкинского романа «Капитанская дочка», состоящая из 268 экземпляров на 38 языках.