Никаб, хиджаб и паранджа – в чем разница?

Восток – дело тонкое! И хотя эта фраза может показаться штампом, она как нельзя лучше передает смысл. Действительно, когда дело касается традиций, разобраться во всех нюансах неподготовленному человеку трудно. Никаб, хиджаб, паранджа, чадра, абайя, шейла – у каждого предмета одежды, которую принято носить в мусульманских странах есть свое названия. Кто-то скажет, что это одно и то же, но на самом деле отличия есть.

© Kat Northern Lights Man/Flickr

Сейчас все больше дизайнеров вдохновляются восточными традициями. А чтобы понимать, в чем разница между одним и другим, читайте в материал «Рамблера».

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Легенда о пророке Мухаммеде

Версий, как появилась традиция покрывать голову, несколько. И согласно одной из них, это было пожелание пророка Мухаммеда. Дело в том, что у него было много жен, и каждая жена родила ему много дочерей. Покрывать голову он приказал своим дочерям и женам, чтобы они отличались от других. Позже за ними стали повторять и другие женщины, и сейчас эта традиция широко распространилась.

По другой версии, необходимость защищать тело и глаза связана с особенностями климата. Ближний Восток – это в первую очередь жара и пустыни, где нередко случаются песчаные бури. Поэтому длинное одеяние призвано уберечь кожу и глаза от палящих лучей солнца и вездесущего песка.

Паранджа

imtfi/Flickr

Слово происходит от персидского «фараджи», переводится как покрывало и обозначает верхнюю одежду. Первоначально такую одежду носили мужчины, а затем она стала женской. Сейчас паранджу нередко называют буркой. Она полностью скрывает тело – с головы до ног, а для глаз предусмотрена специальная сеточка – чачван. Это такое просторное покрывало-халат с длинными ложными рукавами. Паранджу чаще всего носят в странах Ближнего Востока и Центральной Азии.

Чадра

Marius Arnesen/wikipedia.org

Это тоже верхняя одежда, как и паранджа, но разница в том, что это просто большая накидка, в которую принято укутываться с головы до ног и придерживать ее руками. Хотя есть варианты с пуговицами, но встречаются они реже. Лицо чадра не скрывает.

Никаб

Phuketian.S/Fllickr

Это уже не верхняя одежда, а головной убор, чаще всего черного цвета. Он скрывает лицо, волосы и оставляет открытыми глаза. Его чаще всего носят Пакистане, Саудовской Аравии и других странах Персидского залива, причем сочетают его с абайей – длинным платьем без рукавов и пояса, которое слегка прилегает к телу. Чаще всего его носят в сочетании с абайей — длинным платьем без рукавов и пояса. Смотрится такой наряд завораживающе.

Химара

ru.123rf.com

Еще одна разновидность накидки на голову. Она оставляет открытым лицо, но скрывает волосы, уши и плечи, а ее длина может доходить до талии. Такой головной убор женщины носят в Турции и странах Ближнего Востока.

Шейла

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Это большой тонкий шарф, напоминающий палантин. Шейлу носят на голове, а длинные концы ниспадают на плечи. Волосы остаются прикрытыми, но не полностью, а лицо и шея – открыты.

Хиджаб

Люди, далекие от понимания, что такое ислам и мусульманские традиции, хиджабом называют платок. На самом же деле хиджаб – это общее название для любой одежды, которая соответствует нормам шариата.

В мусульманских странах женщины покрывают голову по различным причинам, которые включают религиозные, культурные и социальные аспекты. В исламе существует предписание о скромности, которое подразумевает, что женщины должны покрывать свои волосы и часть тела в общественных местах. Это основано на интерпретации Корана и хадисов, которые являются основными источниками исламского права.

Почему в мусульманских странах женщины покрывают голову

Кроме религиозных мотивов, покрывание головы также может быть связано с культурными традициями и нормами. В некоторых мусульманских странах покрывание головы является частью местной культуры и обычая, который передается из поколения в поколение. Это может быть связано с представлением о приличии, уважении к старшим и традициями семейного единства.

Социальные аспекты также играют роль в покрывании головы. В некоторых обществах мусульманских стран женщины могут сталкиваться с давлением со стороны семьи или общества, чтобы соблюдать эти нормы. Отказ от покрывания головы может привести к осуждению или негативным последствиям в социальной среде.