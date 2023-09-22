Почему в США чернокожий атлет, выигравший берлинскую Олимпиаду, стал жертвой расизма

110 лет назад, в сентябре 1913 года, родился великий американский легкоатлет Джесси Оуэнс. Он блеснул лишь на одной Олимпиаде — 1936 года, зато взял там сразу четыре золотые медали. Уникальными были и обстоятельства, в которых побеждал Оуэнс. Чернокожий спортсмен стал триумфатором Игр, проходивших в столице Третьего рейха — Берлине, на глазах у Адольфа Гитлера. И можно только представить, какие эмоции вызвали у фюрера победы «расово неполноценного» американца. При этом жизнь Оуэнса едва ли можно назвать легкой: расовые предрассудки в те годы были широко распространены не только в Германии, но и на родине спортсмена, в США. «Лента.ру» — подробнее об удивительной биографии Оуэнса.

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Спортсмен ушел из жизни за несколько месяцев до начала московской Олимпиады, которую сборная США бойкотировала. В начале 1980-го тяжело больной Оуэнс по телефону из больницы уговаривал президента Джимми Картера отправить американских спортсменов на Игры. Триумфатор ОИ-1936 как никто другой знал, что золотые медали, завоеванные в стане идеологического противника, эффектнее любого бойкота.

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Прыжок из бедности

У Джесси было обычное для многих великих спортсменов детство, полное нищеты, лишений и несправедливости. Он был младшим из десяти детей в семье, у него было семеро братьев и две сестры. До девяти лет Джесси жил в небольшом городке Оквилл (штат Алабама), после чего его семью насильно переселили в Кливленд. Оуэнсы стали жертвой процветавшей тогда в США политики расовой сегрегации, однако тот переезд стал для Джесси судьбоносным.

Детство в Алабаме было, по существу, счастливым. Но только потому, что я понятия не имел, насколько беден. Правда, мы всегда ели. Да, стейка у нас не было, а у кого он был?"

Мальчишка начал бегать еще в Оквилле. В сельской местности было мало развлечений, и Оуэнс в свободное от работы время просто носился по полям в разные стороны. Как вспоминал спортсмен, получалось это у него плохо, зато ему очень нравилось. В Кливленде родители отдали Джесси в общеобразовательную школу, где он впервые оказался на уроке физкультуры.

Там выяснилось, что бессмысленный на первый взгляд бег по пересеченной местности не прошел даром: учитель обнаружил у Оуэнса способности к легкой атлетике и посоветовал ему развиваться в этом направлении. Джесси начал бегать на школьных соревнованиях, постепенно перешел с регионального на национальный уровень и везде доминировал над соперниками. Его специализацией стали короткие дистанции и прыжки в длину.

В возрасте 16 лет Оуэнс выиграл свой первый чемпионат по прыжкам, благодаря чему получил приглашение в Университет Огайо. В то время многие чернокожие в Америке могли только мечтать о высшем образовании, однако Джесси благодаря спортивному таланту получил такой шанс. Правда, учился Оуэнс только в свободное от тренировок и подработок время.

Шефство над спортсменом взял Ларри Снайдер — бывший легкоатлет, который завершил карьеру из-за травмы и стал тренером в Университете Огайо. В Оуэнсе он увидел потенциал, который позволял рассчитывать на большее, чем победы в студенческих соревнованиях. Хотя и с этим у Джесси было все в порядке: в течение двух лет он выиграл восемь турниров под эгидой Национальной ассоциации студенческого спорта.

Испытание славой

Поездки по стране закалили характер Оуэнса, которому приходилось терпеть всевозможные проявления расизма: практически везде зрители ему свистели, соперники унижали, а судьи были настроены не слишком благосклонно. Отношение к спортсмену поменялось 25 мая 1935 года: в этот день, выступая на соревнованиях в Мичиганском университете, Оуэнс не просто победил в нескольких дисциплинах, но и побил сразу три мировых рекорда. Немыслимое дело для студенческих соревнований! Результат в прыжках в длину (8,13 метра) получился самым солидным. Этот рекорд был побит лишь четверть века спустя на Олимпиаде-1960.

После тех соревнований Оуэнс проснулся знаменитым

Спортивное руководство страны справедливо решило, что на Играх-1936 Джесси может стать настоящей звездой, и отправило его в Калифорнию — тренироваться в более комфортных условиях. Правда, вместе с качественной спортивной инфраструктурой в жизнь Оуэнса ворвались первые более-менее серьезные деньги, поклонницы, алкоголь и вечеринки. Молодой парень закрутил роман, который чуть не разрушил его семейную жизнь, ведь в Кливленде его ждали жена и трехлетняя дочь. Все это отрицательно сказалось на результатах Джесси, он потерпел несколько чувствительных поражений, которые с удовольствием смаковали ведущие СМИ.

К счастью, Оуэнс вовремя понял, что такими темпами проедет мимо Олимпиады, упаковал вещи и отправился обратно в Кливленд. Там он продолжил тренировки и наладил семейную жизнь. В июле 1936-го Джесси уверенно выиграл национальные отборочные соревнования в США и квалифицировался на Игры в трех дисциплинах: в беге на 100 и 200 метров, а также в прыжках в длину.

Берлинский триумф

Легендарного триумфа Оуэнса в Берлине могло не случиться. Американцы хотели бойкотировать турнир в знак протеста против политики превосходства арийской расы, проводимой национал-социалистами и изгнания евреев и цыган из Германии. Но президент Американского олимпийского комитета Эвери Брэндедж выступил против бойкота, заявив, что политике нет места в спорте. Его мнение оказалось решающим, и представители США все-таки отправились в Берлин.

С организаторами Игр в Берлине серьезно поработал Международный олимпийский комитет (МОК). Спортивные чиновники договорились с нацистами, чтобы на время Олимпиады они убрали с улиц Берлина антиеврейские плакаты, а из продажи изъяли соответствующие книги. Немецким средствам массовой информации запретили выпускать антисемитские материалы, а жителям столицы рекомендовали отказаться от критических высказываний в адрес евреев.

Самым драматичным и при этом максимально соответствующим олимпийскому духу событием на Играх в Берлине стала победа Оуэнса в прыжках в длину

Американец уступил собственному мировому рекорду семь сантиметров, но с результатом 8,06 стал олимпийским рекордсменом. Джесси обошел любимца немецкой публики Луца Лонга, который навязал ему жесткую борьбу, но проиграл из-за заступа в решающей попытке. После поражения немец нашел в себе силы не просто поблагодарить соперника, но и пробежать с ним вместе круг почета. К слову, берлинские трибуны приветствовали американца гораздо теплее, чем на многих соревнованиях в США. Джесси и Луц после Игр стали большими друзьями. Во время Второй мировой Лонга призвали в армию. Он погиб в 1943-м в Италии.

Еще три золота на Олимпиаде Оуэнс взял в беге. Американцу предсказуемо не было равных на коронных дистанциях 100 и 200 метров, причем на 200-метровке он установил мировой рекорд, а на 100-метровке — олимпийский. Кроме того, Джесси экстренно включили в эстафетную четверку, которая бежала 4 по 100 метров. До этого американец никогда даже не бегал эстафету, но не потерялся в новой дисциплине и помог сборной победить.

"Я показал, что черный парень может быть спортсменом, спринтером. Что можно стать чемпионом, даже если ты не белый. Мы живем в мире, где много зла и дискриминации, но в нем так же много искренних, честных людей!"

По словам очевидцев тех событий, наблюдавший за соревнованиями с трибун Гитлер был взбешен победами Оуэнса и принципиально отказывался вручать ему медали и поздравлять с победами. Однако в 1960-х американец внес ясность в эту историю. По словам Оуэнса, лидер нацистов и впрямь болезненно воспринял поражение немецких спортсменов от чернокожего соперника, но медали он в тот день не вручал никому, это делали исключительно члены МОК.

Дело в том, что в первый день соревнований Гитлер вышел поздравить несколько немецких и финских спортсменов, проигнорировав остальных. Такое пренебрежение олимпийскими принципами не понравилось МОК, они потребовали от фюрера приветствовать либо всех, либо никого. Тот выбрал второй вариант, а первое золото Оуэнс выиграл как раз во второй день соревнований. Кроме того, он вспоминал, что после одной из побед Гитлер помахал ему рукой из своей ложи. Американец помахал ему в ответ.

Холодный прием

В современном мире четырехкратный олимпийский чемпион обречен стать звездой и очень обеспеченным человеком, однако Оуэнсу во второй половине 1930-х пришлось очень туго. Сразу после Игр он отказался поехать на соревнования в Швецию, из-за чего мгновенно был исключен из состава сборной и больше в нее не возвращался. Но и насладиться заслуженными победами по-настоящему ему не удалось.

Цвет кожи Оуэнса все еще имел для американского общества куда большее значение, чем его спортивные заслуги. Легендарного атлета отказывались селить в гостиницы, не пускали в рестораны для белых, и даже на торжественный вечер, организованный в честь американских олимпийцев, его заставили пройти через служебный вход. Кроме того, президент США Франклин Рузвельт не прислал Оуэнсу поздравительную телеграмму и не пригласил на церемонию чествования в Белый дом.

Однако Джесси родился и вырос в период расовой сегрегации в США, и подобное отношение его не удивляло и не слишком расстраивало. Что действительно беспокоило Оуэнса, так это поиски заработков, так как больших призовых за победы на Олимпиаде он не получил, а его профессиональная карьера легкоатлета завершилась. Джесси нужно был кормить семью, в которой к 1940 году было уже трое детей. Ему пришлось вспомнить молодость: он работал грузчиком, автозаправщиком, мыл посуду. Кроме того, прославленный спортсмен участвовал в потешных забегах против лошадей, кенгуру и охотничьих собак.

"Мне многие говорят, что олимпийскому чемпиону унизительно конкурировать с лошадьми. Но что мне делать? У меня семья. Спорт подарил мне четыре золотые медали, но я же не могу их съесть"

Позднее признание

К нормальной жизни, соответствующей его статусу, Оуэнс вернулся только в начале 1950-х. В США начали активнее бороться с расовой сегрегацией, и политики вспомнили о Джесси. В 1951-м он поучаствовал в благотворительном забеге, в 1955-м совершил масштабное зарубежное турне с автограф-сессиями и мастер-классами, стал официальным послом американского президента на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне.

В 1960-е крупный бизнес в США начал заключать с Оуэнсом рекламные контракты, он часто выступал на публике с мотивационными речами.

В 1972-м родной Университет Огайо удостоил Джесси титула почетного доктора наук, а спустя два года его включили в Зал славы легкой атлетики США. В 1979 году американский президент Джимми Картер назвал Оуэнса живой легендой страны. Заслуженное признание наконец-то пришло к нему, но не слишком ли поздно? В конце 1979 года у атлета, который после окончания карьеры много курил, диагностировали рак легких. Химиотерапия не дала положительного результата, и весной 1980 года Оуэнс ушел из жизни в возрасте 66 лет.