Что почитать на выходных любителям детективов

Спрятаться в любимое кресло, заварить чай, накрыться пледом и погрузиться в историю, которая поможет выпасть из действительности на несколько часов — это ли не идеальные выходные в первый осенний месяц?

© unsplash.com

Писательница и автор детективных романов Ольга Коле представляет подборку детективных историй, которые помогут вам переключиться и отдохнуть, а главное, подарят коктейль разнообразных эмоций: от сильнейшего удивления до захватывающего ожидания развязки.

Видео дня

Дебра Уэбб: «Не доверяй никому»

Детектив «Не доверяй никому» от Дебры Уэбб, американской писательницы и дважды лауреата премий «Выбор рецензентов» идеально подойдет тем, кто любит, открыв книгу, сразу погрузиться в сюжет, позабыв о времени. Именно так и происходит, когда мы уже в первой главе становимся свидетелями убийства, которое совершает… главная героиня, детектив специального отдела, Керри Девлин. В свои тридцать шесть лет она воспитывает дочь подростка, выясняет отношения с бывшим мужем и расследует двойное убийство. К середине книги кажется, что все версии уже перебрали и реалистичного разрешения загадки быть не может, но автор выдает такой неожиданный поворот, что оторваться от чтения невозможно до последней страницы. Поверьте, эта история вам точно понравится.

Антон Чиж: «Лабиринт Ванзарова»

Исторический детектив от потрясающего российского автора Антона Чижа. Тиражи книг этого писателя давно перевалили за миллионы экземпляров, а экранизация по мотивам его произведений каждый год радуют внушительную армию его преданных поклонников. В детективе «Лабиринт Ванзарова» с первого абзаца происходит стремительный прыжок в конец девятнадцатого века, красоту и изящество Санкт-Петербурга. А вслед за ярчайшим описанием жизни и быта того времени, происходит неожиданная смерть и первый вау-эффект, ведь она является осознанным выбором в сложившихся обстоятельствах и запускает череду поразительных событий. Главный герой, Родион Ванзаров умен и привлекателен для женщин, но главное, «упрям до неприличия». Именно он распутывает сложный клубок событий, где идет охота за изобретением, «выходящим за границы науки». Этот детектив идеально подойдет тем читателям, которые любят удивляться каждые несколько страниц, захватывающую интеллектуальную литературу, а также живых и настоящих персонажей. Окончание этой истории застанет врасплох даже тех, кто всегда, уже на середине книги, разгадывает убийцу. Концовку этого детектива вы никак не предугадаете.

Дот Хатчисон: «Сад бабочек»

Следующая захватывающая книга принадлежит перу американской писательницы Дот Хатчисон. Психологический триллер «Сад бабочек» также мгновенно увлекает читателя своим сюжетом. Несколько девушек, предположительно, жертвы одного маньяка, спасены полицией. Кто-то пропал лишь несколько дней назад, просто зайдя в примерочную комнату в торговом центре и не вернувшись, а кто-то находится в розыске уже давно. Но все они смотрят на одну из девушек, словно на своего лидера, и отказываются сообщить хоть какую-то информацию следствию. Постепенно, специальный агент ФБР Виктор Хановериан погружается в истории девушек, а с ними и в жуткие подробности их исчезновения. Начиная с того, что маньяк, называющий себя Садовником, и сделал почти одинаковые татуировки на спинах всех этих девушек, заканчивая весьма необычными отношениями между пленницами. Этот детектив читается просто на одном дыхании и точно не оставит вас равнодушным к судьбе героев.

Содзи Симада: «Токийский зодиак»

Появление на книжных полках детектива «Токийский зодиак», написанного японским писателем Содзи Симада буквально ознаменовало рождение нового жанра логической загадки – хонкаку-детектив, столь популярного в Стране Восходящего Солнца. В переводе с японского «хонкаку» означает «истинный» или «ортодоксальный». Кстати, в Японии Содзи Симада еще называют «Богом Загадок».

С первых же страниц книги читателю рассказывается об одержимом дьяволом художнике, который мечтает сотворить дело всей своей жизни, «вершину эстетического восприятия» взяв от каждой из девушек часть их прекрасного тела. По его жуткому замыслу, после этого они должны прекратить свое земное существование…. Именно такую записку нашли ящике стола убитого мужчины. Но спустя всего лишь несколько дней после его смерти, зловещий план убийств, который он описал, начал воплощаться в жизнь. По всей стране находили спрятанные части тел этих девушек. Сорок лет эта ужасная тайна будоражила умы жителей Японии, но виновный так и не был найден. Однако к этой загадке пришлось вернуться через многие годы. Великолепный детектив! Вряд ли вы читали что-то подобное!

Джон Маррс: «Code.Носители»

Книга «Code.Носители», написанная бывшим журналистом Джоном Маррсом, который является лауреатом премии International Thriller Award и чьи бестселлеры переведены более чем на двадцать языков мира, действительно стоит вашего внимания.