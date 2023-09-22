80-летний житель Техаса построил поезд для бездомных собак

80-летний житель Форт-Уорта, штат Техас, Юджин Бостик проникся большим сочувствием и заботой к бездомным собакам, сообщает канал CBC. Поэтому он построил уникальный поезд для собак, который стал настоящим аттракционом для четвероногих друзей. Теперь два раза в неделю Юджин катает собак на этом необычном транспортном средстве по окрестным лесам.

Мужчина и его брат Корки живут на тупиковой улице, куда местные жители часто приносят бездомных собак, отказавшись от них. Вместо того чтобы игнорировать проблему, Юджин и его брат решили взять ответственность за животных. Они начали кормить собак, водить их к ветеринарам для кастрации и стерилизации и пытаются найти им новые дома.

Для облегчения перемещения собак по лесам Юджин придумал удивительное решение. Он самостоятельно сконструировал поезд, состоящий из пластиковых бочек, в которые он проделал отверстия, а затем установил колеса и соединил их вместе. Теперь собаки могут безопасно и комфортно путешествовать по окрестным местностям.