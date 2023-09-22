Москвичка переехала в деревню и стала петь мантры коровам

Настоящий фермер должен быть суперменом, акушером и даже в каком-то смысле космонавтом на чужой планете, считает занявшаяся фермерством москвичка Светлана. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

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Светлана живет в маленькой деревне в Тульской области, где вместе с единомышленниками ведет хозяйство и проводит духовные практики. Москвичка рассказала, что поначалу выращивала овощи на территории участка, который арендовала вместе с близкими, а затем у нее появились коровы и козы. Женщина отметила, что первые восемь коров были отданы ей на передержку. Светлана пела им мантры, целовала в нос и доила под классическую музыку. Когда хозяин решил отдать животных на мясо, москвичка забрала их к себе.

Женщина отметила, что нередко сталкивается со сложностями фермерства, в том числе материальными.

«Например, мы только в июне отдали долг за сено, денег вообще не было. Мы смогли прожить две недели спокойно, а теперь вновь должны», — рассказывает она.

Светлана считает, что настоящий фермер должен иметь множество навыков, чтобы успешно вести хозяйство. Также она и ее единомышленники считают, что при изготовлении сыра и других продуктов важны как технические процессы, так и настрой сотрудников, поэтому они работают под любимую музыку или мантры, чтобы продукция подучилась вкусной.

Москвичка утверждает, что не жалеет о своем решении уехать из города. По словам Светланы, ей нравится фермерство из-за ощущения свободы и единения.

«Я люблю моих животных, люблю людей вокруг меня и мой образ жизни», — говорит она.