Австралийца оштрафовали на 2,3 тысячи долларов за серфинг с питоном

В Австралии жителя Голд-Коста Хигора Фиузу оштрафовали за занятие серфингом с его питоном по кличке Шива. Фиуза стал известным после того, как опубликовал видео, на котором он с питоном катается на серфе. Однако это действие нарушило условия лицензии на содержание животного и мужчину оштрафовали, сообщает портал 7 News.

Фиуза и Шива привлекли внимание общественности и социальных сетей, после чего департамент окружающей среды и науки штата Квинсленд вмешался в ситуацию. Согласно условиям лицензии, Фиуза не имел права выносить свою питона из дома, за исключением случаев посещения ветеринара, продажи животного или его участия в выставках рептилий.

За нарушение этих условий мужчину оштрафовали на сумму 2,3 тысячи австралийских долларов, что составляет примерно 142 тысячи рублей. Официальные представители департамента окружающей среды и науки также подчеркнули, что питоны - холоднокровные животные и обычно избегают воды.