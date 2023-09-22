Зачем птицам, змеям и китам нужен рог

В честь носорога названы рыбы, жуки, змеи, киты, птицы — в каждой из этих групп есть виды с заметным выростом в передней части головы. Во многих случаях вопрос о функции таких рогов ставит в тупик даже зоологов. Во Всемирный день носорогов «Газета.Ru» рассказывает, какие бывают животные с выростом на голове и пытается выяснить, зачем им рог.

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Рыбы

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Однорогая рыба-носорог обитает в тропических морях, от Красного до берегов Японии. Она предпочитает тихую воду, рифы и лагуны. Рыбы-носороги отличаются мирным характером, питаются донными водорослями и могут достигать 70 сантиметров в длину. Рог на лбу есть не у всех представителей и вырастает со временем, у молодняка его не бывает. Рог у них твердый и костяной, но биологи не знают, зачем он нужен. По одной из гипотез, он уменьшает сопротивление при плавании, но доказательств этому нет.

Рыба-носорог съедобна и вкусна, а древние гавайцы ценили ее за прочную кожу, которую можно натягивать на барабаны.

Зато функциональный «рог» есть у меч-рыбы. В отличие от рыбы-носорога, она — активный хищник, который может вырастать до 4,5 метров. «Рог» у нее растет не изо лба, а из верхней челюсти. Часто предполагают, что этот длинный вырост работает как копье, пронзающее жертв благодаря огромной скорости рыбы (от 36 до, гипотетически, 100 км/ч), но это не так. В действительности «меч» работает как меч, и рыба разрубает своих жертв. Также исследователи предполагают, что острие может использоваться для обороны от других крупных хищников.

Жуки

Жук-носорог — один из крупнейших жесткокрылых в Европе с длиной тела до 4,5 см. Вид обитает на древесине, а личинки развиваются в трухлявых пнях. Вблизи человеческих поселений жуки-носороги даже приспособились к развитию в перепревшем навозе или в кучах мусора, — главное, чтобы было много растительных остатков. Примечательно, что в стадии личинки насекомое проживает 2-4 года, а имаго (жука) — лишь пару месяцев. Во взрослом состоянии жук не питается и живет за счет накопленных на личиночной стадии запасов.

Крупный рог есть лишь у самцов, у самок он едва заметен. У здоровых самцов рог длинный, изогнутый и заостренный, так что насекомое и правда в профиль начинает напоминать носорога. С помощью этого выроста жук отгоняет самцов-конкурентов от самок, в идеале — сбрасывая их с ветки. Размер рога зависит от инсулина и родственных ему молекул. Поскольку уровни инсулина зависят от питания и стресса, большой рог не может развиться у голодающих насекомых и при плохом здоровье. По рогу самки находят хороших кандидатов для спаривания.

Змеи

У гадюки-носорога рог растет действительно на носу. Эта сравнительно длинная и толстая змея может вырастать до 1,2 метра и обитает исключительно в экваториальной Африке. Активна в основном ночью, днем прячется в опавших листьях, в норах, под валежником или в спутанных корнях лесных деревьев. Способна лазать по деревьям с помощью цепкого хвоста.

Рог (или несколько рогов) этих змей образован чешуйками и не очень тверд. Назначение этого выступа биологам ясно не до конца, но, вероятно, оно помогает избавиться от характерного змеиного очертания тела. Это позволяет змее маскироваться на фоне лесной подстилки и охотиться из засады.

В мире есть и другие виды змей с аналогичными, но менее выраженными выростами на носу. Поскольку они зачастую имеют другой вид, а их носители живут в совсем других климатических условиях, рога, вероятно, развились независимо и по разным причинам. Например, рог пустынных змей может предохранять их глаза при зарывании в песок, хотя многие биологи находят эту концепцию сомнительной.

Киты

Китом-носорогом, хоть и с натяжкой, можно считать нарвала. Он входит в инфраотряд китообразных вместе с дельфинами. Нарвалы обитают в северных морях, могут вырастать до 4,5 м в длину и весить до трех тонн. Питаются эти животные головоногими моллюсками и донными рыбами. В этом им тоже помогает рог — с его помощью нарвалы выгоняют добычу из ила и песка.

С точки зрения биологии рог нарвала — это его бивень, видоизмененный зуб, причем всегда — левый. Правый скрыт внутри головы, хотя в аномальных случаях бивня может быть и два. Рог развивается у самцов и изредка у самок, хотя, как правило, женский бивень заметно короче.

Функция рога ставит зоологов в тупик. На первый взгляд, он кажется бесполезным и хрупким — хотя на самом деле он хорошо гнется. Считалось, что задача у этого органа такая же, как у хвоста павлина — привлекать самок в брачных ритуалах, а также для ненасильственного выяснения иерархического статуса. Но в августе 2016-го года видеосъемка с дрона не показала, что бивень позволяет оглушать арктическую треску при кормлении.

Вдобавок, рог богат нервными окончаниями и может использоваться для получения информации об окружающей среде. Иногда нарвалы пробивают им лед из-под воды, чтобы вдохнуть.

Птицы

Птицы-носороги — это крупное семейство, в которое входят десятки родов, обитающих в Африке и Южной Азии. У некоторых из них на клювах есть огромные выросты, шлемы, напоминающие рог. Например, такой шлем есть у малайских калао — иногда он почти параллелен клюву, иногда задран вверх.

У рыжеклювой птицы-носорога вырост меньше и скорее напоминает гребень.

Назначение таких «рогов» — загадка для биологов. Они легки из-за полой структуры, и их точно нельзя использовать как оружие. Вероятно, они работают как резонаторы для усиления криков. Однако у шлемоклювого калао «рог» не полый, а костяной, и используется для тарана соперника в воздушных драках за территорию. У некоторых птиц-носорогов рога нет совсем — как у южного желтоклювого тока, которого причисляют к этому семейству из-за таксономической близости.

Почти во всех случаях ученым неясна функция рога. Он никак не помогает в выживании, например, у нарвалов. Интересно, что даже у настоящих носорогов боевая функция рога — не единственная. Он действительно может проткнуть соперника, но также он нужен для демонстрации угрозы. Наконец, с его помощью можно рыть землю, подталкивать детенышей в нужную сторону или даже собирать экскременты в кучу для создания территориальной метки.