Похищенную три года назад картину Ван Гога нашли в Нидерландах

На днях в Нидерландах обнаружена картина Винсента Ван Гога, похищенная из Музея Сингера Ларена под Амстердамом весной 2020 года, пишут "Известия" со ссылкой на The Guardian.

По данным источников, находка предмета искусства имела вид чуда. Картину помогал искать полиции известный арт-детектив Артур Бранд. Он часто обращался к населению с просьбой вернуть похищенное.

В итоге некий неизвестный, чье имя пресса не называет по его просьбе, принес Бранду пропажу, упакованную в синий пакет Ikea. Название полотна тоже не сообщается. Арт-детектив назвал этот случай одним из величайших моментов в жизни. Напомним, стоимость этой работы Ван Гога варьировалась от 3 до 6 миллионов евро.