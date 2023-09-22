Россиянин сделал «чесалку для медведя» и снял довольное животное на видео
Россиянин на Камчатке сделал специальную «чесалку для медведя» из пластикового коврика. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».
На видео, снятое Владимиром Шаблием, он оборачивает несколько ковриков вокруг ствола дерева. Во второй части ролика довольное животное с энтузиазмом пользуется подарком лесника.
«Косолапый, в свою очередь, не растерялся и мощно раздал стиля всему лесу», — сказано в подписи к видео.
Охотинспекторы часто прикрепляют коврики к деревьям, чтобы медведи могли как следуют почесаться и избавиться от надоедливых насекомых.
Ранее сообщалось, что в США трехлапый медведь по кличке Штатив пробрался на веранду дома в штате Флорида и выпил несколько алкогольных коктейлей. Визит косолапого был заснят на видео.
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