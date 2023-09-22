«На полив уходит около пяти леек»: фермер вырастил тыкву весом в 304 килограмма
Британский фермер Тим Сейнт сумел вырастить тыкву весом в 304 килограмма. Мужчина продемонстрировал ее во время сельскохозяйственного фестиваля. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает Mirror.
— Я выращиваю тыквы уже 20 лет, и это самая большая из всех, что я когда-либо видел. На полив тыквы у меня уходит около пяти леек в день, — поделился фермер.
Сейнт признался, что он «в восторге» от того, какой получилась его тыква. Она оказалась настолько большая, что ее можно перемещать только с помощью вилочного погрузчика. Фермер прикрепил свой гигантский урожай к трейлеру с помощью промышленных ремней, чтобы привезти плод на фестиваль.
Британец признался, что ему не впервой выращивать гигантский урожай. Однажды у него уже была свекла, вес которой достигал 20 килограммов, передает портал.
Осень — сезон тыквы. Из этого плода готовят супы, каши, салаты, пироги и запеканки. Тыква и ее семена богаты различными витаминами и минералами. О пользе этого овоща рассказала нутрициолог, член АСОФМ Екатерина Шаповалова.
Врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала о самых полезных сезонных овощах, которые содержат огромное количество витаминов и микроэлементов. К примеру, свекла содержит широкую линейку минералов (магний, калий, цинк, железо, медь, йод), витаминов (С, В1, В6, В9, или фолиевая кислота), бетаин, пигмент бетацианин, каротин, органические кислоты.