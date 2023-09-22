Фермер вырастил тыкву весом в 304 килограмма

Британский фермер Тим Сейнт сумел вырастить тыкву весом в 304 килограмма. Мужчина продемонстрировал ее во время сельскохозяйственного фестиваля. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает Mirror.

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— Я выращиваю тыквы уже 20 лет, и это самая большая из всех, что я когда-либо видел. На полив тыквы у меня уходит около пяти леек в день, — поделился фермер.

Сейнт признался, что он «в восторге» от того, какой получилась его тыква. Она оказалась настолько большая, что ее можно перемещать только с помощью вилочного погрузчика. Фермер прикрепил свой гигантский урожай к трейлеру с помощью промышленных ремней, чтобы привезти плод на фестиваль.

Британец признался, что ему не впервой выращивать гигантский урожай. Однажды у него уже была свекла, вес которой достигал 20 килограммов, передает портал.

Осень — сезон тыквы. Из этого плода готовят супы, каши, салаты, пироги и запеканки. Тыква и ее семена богаты различными витаминами и минералами. О пользе этого овоща рассказала нутрициолог, член АСОФМ Екатерина Шаповалова.