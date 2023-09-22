Шоу «РАШ» «Европы Плюс» впервые вышло в эфир из кинотеатра

Популярное вечернее шоу «РАШ», которое выходит по будням с 20:00 до 22:00 на «Европе Плюс», впервые вышло в эфир из мобильной студии — кинотеатра «Формула кино на Кутузовском», где был показан фильм «Неудержимые 4».

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Ведущие «РАШ» Антон Комолов, Лена Абитаева и Артур провели программу на актуальную тему «Хорошее кино — только на большом экране». Выездной эфир состоялся в рамках светской премьеры самого драйвового боевика «Неудержимые 4». Приглашённые кинолюбители ещё за час до показа начали фотографироваться на брутальных чёрных мотоциклах, делать совместные селфи и выкладывать посты в соцсети. Антон, Лена и Артур поднялись на сцену, чтобы представить самую громкую новинку осеннего сезона гостям, и организовали забавный флешмоб: попросили всех присутствующих выключить телефоны, надеть маску Джейсона Стейтема, которую заранее положили каждому зрителю на сиденье, и сделать общую фотографию для британской звезды.

Чтобы попасть на закрытый показ фильма «Неудержимые 4», слушателям «Европы Плюс» нужно было ответить на вопрос ведущего интерактивного часа Play Box или заполнить форму на сайте радиостанции.