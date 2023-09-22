Николай Заец: почему советский подполковник сбежал к душманам

Подполковник Николай Заец - самый высокопоставленный военнослужащий советского контингента в ДРА.

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Он оказался в плену у афганских моджахедов после бегства из расположения своей части в 1984 году.

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«Робкий» Заец

Николай Леонидович Заец (в некоторых источниках Заяц) родился в 1946 году в Житомирской области и проживал во Владимире-Волынском. Он начал свою армейскую карьеру в 1964 году и служил в группе советских войск в Германии, где командовал разведывательным батальоном, а затем в Прикарпатском военном округе. 15 февраля 1983 года Заец был направлен в Афганистан, где стал командиром разведки 108 мотострелковой дивизии в Баграме.

По словам его командиров, Заец не слишком подходил для должностей, которые ему приходилось занимать. Возможно, он был бы хорошим тыловиком-«хозяйственником» для советской армии. Однако разведчику требовалось больше инициативы и храбрости, чего у Зайца не хватало. Некоторые мемуаристы даже называли его «трусом». Впрочем, у Зайца было двое детей на Украине, и он очень хотел вернуться домой живым.

Известно, что летом 1983 года Заец был понижен в должности и стал начальником разведки 122 мотострелкового полка 201 мотострелковой дивизии. Однако и на новом месте службы в Ташкургане у подполковника не складывались дела.

Инцидент в барханах

В октябре 1983 года Николай Заец в составе разведывательной роты выполнял миссию по «реализации разведданных». Проводником на местности советские солдаты взяли пленного моджахеда. Дальнейшее развитие событий вызывает много вопросов. Разведчики видели, как Заец вместе с пленным «духом» и находившимся при отряде майором госбезопасности ДРА (ХАД) скрылся в темноте за барханом.

Раздались выстрелы – и живым вышел только Заец. Двое афганцев полегли от пуль, выпущенных из АКС-74. По возвращению в полк Заец объяснял, что убитый офицер был предателем и действовал заодно с мятежниками. Из-за коварства афганцев «шурави» наткнулись на засаду и погибли, так что Заец всего лишь вершил правосудие.

Однако затем подполковник изменил показания. По его словам, проводник-моджахед неожиданно напал на ХАДовца и стал отбирать у него автомат. Поэтому Заец открыл огонь. Автоматная очередь случайно прошила обоих участников схватки.Будь афганец мелкой сошкой, случай «дружественного огня» сошёл бы разведчику с рук. По версии начальника разведки 201 мсд Николая Кузьмина, на это Заец и рассчитывал, надеясь после скандала вернуться в Союз. Но на беду подполковника, убитый ХАДовец оказался чуть ли не родственником самого Бабрака Кармаля. В руководстве ДРА требовали жёстко наказать виновника. Перед Заецом замаячил военный трибунал. В разведку его больше не отпускали – теперь подполковник служил в штабе 201 дивизии.«Где-то в конце января, наконец, приняли решение по нему: однозначно – судить. Арестовывать его не стали, мол, куда он денется с подводной лодки. Но, как впоследствии оказалось, – напрасно», – пишет Николай Кузьмин.

Подполковник в плену

Чтобы уйти от наказания, Заец решил бежать из советской армии. Это случилось 15 марта 1984 года. Для реализации своего плана подполковник воспользовался бронированной разведывательно-дозорной машиной БРДМ-2. Он завладел ею обманным путём, сказав водителю, что «проверит исправность» транспортного средства. Заец присоединился к колонне, двигавшейся в Северный Кундуз, а после прохождения КПП пустился в «свободное плавание».

В ряде публикаций дезертира называют «предателем», хотя фактов для этого недостаточно. Кто знает, не рассчитывал ли Заец добраться до границы СССР, а там потихоньку пробраться на Украину? 16 марта остатки БДРМ-2 нашли советские вертолётчики в окрестностях кишлака Саксаколь в уезде Калайи-Золь. Афганцы сняли с машины вооружение, механизмы и колёса. По словам жителей кишлака, машина застряла, и Заец вышел из неё, чтобы задать какие-то вопросы. Почти сразу его окружили пятеро моджахедов. По одной версии, подполковник начал отстреливаться, по другой – без боя сдался банде Рахима Муллы.Возможно, Заец с самого начала надеялся, что с помощью моджахедов проберётся в Пакистан, а там сможет попросить политического убежища в одной из стран НАТО. Такие случаи в истории Афганской войны были. Тем временем сослуживцы Заеца безуспешно разыскивали его. В конце концов в штабе решили, что беглец погиб при авиаударе по группе мятежников.

Смерть дезертира

Имя Николая Заеца снова всплыло в октябре 1984 года при допросе одного из пленных. Оказалось, что душманы действительно собирались переправить подполковника в Пакистан, чтобы предъявить западным журналистам. Но попасть с севера Афганистана к южной границе было непросто. Банду, в которой находился Заец, русские теснили со всех сторон. Поэтому моджахеды отказались от своих планов. Они решили казнить Заеца, представив это дело как «подвиг», чтобы получить больше помощи от главарей в Пакистане. Предположительно, 18 марта по «приговору» совета душманских лидеров беглого подполковника застрелили на берегу Кундуза. Как пишет Николай Кузьмин, с тела Заеца моджахеды сняли одежду и сбросили его в реку. В одном из писем мятежники из Калаи-Золь хвастались тем, что «захватили в плен и казнили советского генерала».