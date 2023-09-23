«Не дал Леониду отрубить ей башку!»: о чем так жалел брат Брежнева

Те, кто был близок к Леониду Брежневу, описывали его как сдержанного и спокойного человека. Однако в жизни генсека случались моменты, когда он не мог контролировать свой гнев. Одну из таких историй вспоминал его брат Яков Ильич, который сожалел о том, что не смог помешать Леониду нанести вред Виктории Петровне.

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Леонид Брежнев был очень популярен среди женщин. В его жизни были не только кратковременные романы, но и серьезные отношения, которые продолжались даже после его брака с Викторией Петровной. Однако многие считают, что этот брак был ошибкой молодости. Леонид Ильич вступил в отношения с Викторией Петровной в 1927 году, когда ему было всего 21 год. По словам Олега Смыслова, автора книги "Любви все звания покорны", который ссылается на племянницу Леонида Брежнева, Брежнев признавался своему брату Якову, что не любит свою жену и остается в семье только из-за детей.

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Между тем однажды Леонид все же решился на развод. Во время войны будущий генсек обзавелся фронтовой подругой. После победы Брежнев даже явился домой вместе со своей пассией, врачом Тамарой Лаверченко, полный решимости расстаться с супругой. Правда, Тамаре Леонид Ильич велел ждать у подъезда. Он вышел через несколько минут и со слезами на глазах проводил Лаверченко на поезд. Дело в том, что Виктория Петровна закатила мужу скандал и пригрозила, что сломает ему карьеру, если он от нее уйдет.

Виктория Петровна Брежнева никогда не отличалась красотой и все время комплексовала, находясь рядом с харизматичным и обаятельным супругом. Как вспоминала фронтовая жена Брежнева Тамара Лаверченко, молодой Леонид Ильич нравился практически «всем девчонкам». Поэтому неудивительно, что Виктория Петровна так боялась его потерять. Но для того, чтобы этого избежать, Брежнева прибегала не только к шантажу, но и к покорности.

Поначалу у Виктории Петровны последнее не слишком получалось, а однажды так вывела из себя Леонида Ильича, что тот схватился за топор. Как пишет Игорь Оболенский в своей книге «Близкие люди. Мемуары великих на фоне семьи», еще во время войны Виктория Брежнева заявила супругу, что у нее, мол, очень скромный гардероб. В ярости прежде сдержанный и спокойный Брежнев вдруг сгреб все платья и туфли Виктории Петровны и попросту изрубил наряды топором. В тот момент по щекам будущего генсека текли слезы.

Со временем Виктория Брежнева стала более острожной. Она, как утверждает автор книги «Брежнев: правитель «золотого века», никогда не лезла в политические дела мужа: Леонид Ильич этого терпеть не мог. Зато весь быт супруга Виктория Петровна и в самом деле взяла на себя. И здесь она вертела Брежневым, как хотела. По сути, если верить Любови Брежневой, именно Виктория Петровна стала главой семьи. Своих многочисленных сестер и их детей, которые, кстати говоря, никогда не брезговали и даже пользовались родством с генеральным секретарем, Виктория Брежнева тщательно оберегала и защищала, а вот близких мужа, напротив, старалась изолировать. В частности именно так она поступила и с родным братом Брежнева Яковом Ильичем.