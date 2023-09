Побег в леса, сожженные села и немцы: как СССР встретил Великую Отечественную

Чтобы достоверно передать место действия романа, я поехала в Беларусь. Деревни, о которой я писала, больше нет, мне известно было только ее приблизительное расположение — на карте она обозначена пунктиром у дороги в лесу, буквально in the middle of nowhere. Поиски этой деревни оказались настоящим приключением: был конец октября, по размытой лесной дороге ехать было невозможно, я шла в одиночку пешком несколько километров, темнело... И вот, когда надежда была потеряна, благодаря череде случайных совпадений мне посчастливилось не только разыскать место, где была деревня, но и поговорить со свидетельницей событий, о которых я писала!