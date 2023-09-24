"Выдерживали курс интуитивно". Как советские летчицы установили мировой рекорд

85 лет назад советские лётчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова установили женский мировой рекорд дальности полёта: они пролетели на самолёте АНТ-37бис «Родина» более 6 тыс. км из Москвы на Дальний Восток за 26 часов 29 минут без посадки. Достижение экипажа «Родины» было официально признано Международной авиационной федерацией (ФАИ), а сами лётчицы были удостоены звания Героя Советского Союза.

Аналитики называют их подвиг беспрецедентным, отмечая, что подобный перелёт в те годы был сопряжён с большими рисками.

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24 сентября 1938 года советские лётчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова совершили беспосадочный перелёт из Москвы на Дальний Восток. Преодолев более 6 тыс. км за 26 часов 29 минут, они установили женский мировой рекорд дальности полёта.

Их достижению предшествовал аналогичный рейс мужского экипажа в составе пилота Владимира Коккинаки и штурмана Александра Бряндинского. На самолёте ЦКБ-30 «Москва» они установили рекорд скорости, преодолев более 7 тыс. км из Москвы до Спасска-Дальнего в Приморье за 24 часа 36 минут.

Полёт на Дальний Восток экипажу Валентины Гризодубовой предстояло осуществить на другом самолёте — АНТ-37бис «Родина». Эта машина представляла собой модификацию двухмоторного бомбардировщика разработки ОКБ Туполева. Туполевский самолёт не был принят на вооружение, однако из-за способности совершать дальние рейсы его решено было доработать для полёта женского экипажа.

Переоборудование велось под руководством конструктора Павла Сухого. На самолёте была демонтирована вся военная техника, а в носовую часть добавили дополнительное остекление. В фюзеляже разместили два топливных бака на 360 и 240 кг. Ещё два резервуара — с топливом на 150 кг каждый — были установлены в центральной части крыла (центроплане).

Кроме того, на самолёте была установлена различная новая техника, в том числе радиостанция РРД, самолётные переговорные устройства СПУ-3, пневмопочта и радиокомпас «Ферчайлд». Из-за увеличения взлётного веса шасси были оборудованы усиленными колёсами. Воздушное судно также получило двигатели специальной сборки М-86 мощностью 950 л. с. каждый и новые винты ВИШ-3.

На случай вынужденной посадки на борту АНТ-37бис имелся аварийный запас продовольствия, трёхствольное охотничье ружьё с запасом патронов и сигнальная ракетница. Помимо этого, у каждой лётчицы было при себе личное оружие.

Командиром экипажа была назначена 27-летняя Валентина Гризодубова, имевшая к тому моменту уже немалый опыт — 6 тыс. часов налёта. Вторым пилотом стала 30-летняя Полина Осипенко, которая к 1938 году поставила пять женских международных авиарекордов. Обязанности штурмана выполняла 26-летняя сотрудница НКВД Марина Раскова.

«Выдерживали курс чисто интуитивно»

Самолёт поднялся в небо с наклонной горки Щёлковского аэродрома НИИ ВВС в 08:16 24 сентября 1938 года.

По словам аналитиков, в те годы полёт на столь большое расстояние был связан со значительными нагрузками на организм человека.

«Для достижения рекордных показателей на борт брался максимальный запас топлива. Помимо этого, были нужны различные вещи на случай вынужденной посадки. Для обеспечения комфорта возможностей уже не оставалось. Кроме того, полёт сопровождали высокий уровень шума, большая вибрация и теснота. При этом постоянно нужно было концентрировать внимание на показаниях приборов и находиться под прессингом такого фактора, как риск отказа техники», — рассказал в беседе с RT исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

По его словам, «к пилотам предъявлялись чрезвычайно высокие требования с точки зрения работоспособности в стрессовых условиях».

В свою очередь, военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что девушки во время полёта могли также страдать от низких температур.

«Перелёт был высокий, это значит, что воздух в кабине был разреженным, а температура — ниже нуля. Надо отметить и физическое стеснение организма в течение всего времени — затёкшие руки и ноги. Конечно, это создавало серьёзный дискомфорт», — пояснил в беседе с RT специалист.

Практически сразу экипажу пришлось столкнуться с серьёзными трудностями. Уже на начальном этапе полёта из строя вышла бортовая радиоаппаратура. Затем по неосторожности штурмана были утрачены полётные карты: когда началось обледенение, Раскова открыла форточку, чтобы убрать иней со стёкол, и документы выдуло за борт.

«Так наш самолёт стал не только глухим, но и слепым. Поэтому мы с Полиной выдерживали курс чисто интуитивно. Больше всего я боялась уклониться вправо и пересечь государственную границу. Тогда бы нас ничто не спасло», — рассказывала впоследствии Гризодубова.

Помимо этого, экипажу мешали плохие метеоусловия: примерно через 150 км полёта машина вошла в облачность — после этого лётчицы не видели землю до самой посадки. А на отрезке пути между Казанью и Свердловском (Екатеринбургом) началось обледенение и сильная болтанка. Экипаж принял решение поднять самолёт на высоту 7500 м, где женщинам пришлось подключиться к кислородной аппаратуре. Определять местоположение самолёта в таких сложных условиях штурману Расковой пришлось по звёздам.

Облачность рассеялась только в самом конце рейса, когда самолёт долетел до Охотского моря. Установив местонахождение, Гризодубова осуществила разворот, чтобы начать поиск места для посадки. Изначально она намеревалась сесть в Комсомольске-на-Амуре, однако вскоре выяснилось, что топлива хватит лишь на 30 минут полёта, поэтому экипажу пришлось прибегнуть к аварийной посадке без выпуска шасси.

Но приземление без шасси представляло серьёзную опасность для Расковой. Дело в том, что кабина штурмана располагалась внизу носовой части самолёта, где была наилучшая обзорность при полёте на высоте. Но при жёсткой посадке это место могло сильно пострадать при ударе о землю. Конструкция самолёта не позволяла Расковой перебраться вглубь машины, поэтому Гризодубова приказала штурману не дожидаться посадки и прыгать с парашютом.

Приземлилась Раскова в тайге, а АНТ-37бис через некоторое время благополучно сел на болотистую почву. Никто из девушек не пострадал. Полёт официально завершился 25 сентября в 10:45 по московскому времени.

Десять дней в тайге

Из-за отсутствия радиосвязи в Москве всё это время ничего не знали о судьбе экипажа. Поиски начались по истечении расчётного времени полёта. С воздуха следы АНТ-37бис искали более 50 самолётов, а на земле местность прочёсывали сотни пеших отрядов.

Обнаружить «Родину» удалось только на девятый день поисков — 4 октября. Пока готовилась эвакуация лётчиц, им сбросили горячий кофе в термосах, тёплые носки, сапоги, одежду и карту с указанием местонахождения их самолёта.

Раскова после приземления не смогла верно определить место посадки самолёта и в течение десяти дней блуждала по лесу. При себе у неё были только сухой паёк и пистолет. Выйти к своим ей удалось лишь 6 октября.

Однако радость от обнаружения всех членов экипажа и успешного завершения полёта омрачилась трагедией. 5 октября недалеко от места приземления АНТ-37бис в небе столкнулись самолёты ТБ-3 и ДС-3, вылетевшие на помощь лётчицам. Жертвами катастрофы стали 16 человек, в том числе участник предыдущего полёта на Дальний Восток Александр Бряндинский.

После спасения лётчицы сперва прибыли в Комсомольск-на-Амуре, а затем поездом добрались до Москвы. Их полёт широко освещался в советской прессе, поэтому на каждой станции девушек-авиаторов встречали толпы людей.

Позднее Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова первыми из женщин в СССР были удостоены звания Героя Советского Союза. Их рекорд был также официально признан Международной авиационной федерацией (ФАИ).

Эксперты отмечают, что подобные полёты демонстрировали всему миру научно-технический потенциал СССР и пробуждали интерес к авиации у советских граждан. Кроме того, они позволяли конструкторам совершенствовать технику.

«На этих самолётах инженеры отрабатывали решения и технологии, которые в дальнейшем использовались для создания перспективных образцов авиатехники, в том числе боевой», — пояснил Олег Пантелеев.

Как подчеркнули опрошенные RT специалисты, для осуществления подобных перелётов от лётчиков требовалась не только хорошая подготовка, но и большое мужество.

«Подобные рекордные перелёты были серьёзным испытанием для лётчиков. Не все такие полёты закачивались благополучно. Те пилоты, которые благополучно завершали перелёт, без всяких сомнений, заслуживали самых высоких оценок и правительственных наград, которые им обязательно вручались после возвращения», — отметил Олег Пантелеев.

Аналогичного мнения придерживается Анатолий Матвийчук.