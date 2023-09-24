Няню сына экс-премьера Британии уволили за выпитый бокал вина

«Это был полный кошмар», — заявила Доуз, описывая процесс увольнения. Она рассказала, что жена политика Кэрри Джонсон уволила ее сразу же после выписки из роддома, дав Доуз на сборы из дома 15 минут времени, отметив, что она даже не увидела самого новорожденного.